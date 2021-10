'No hay dinero, no debería asegurarla'; ladrón deja nota a dueño de casa en la que no pudo robar mucho

Los hechos trascendieron en la ciudad de Dewas, donde el propietario de la casa Trilochan Gaur, funcionario administrativo de la región, se había ausentado por más de 15 días, los cuales el ladrón aprovechó para ingresar a la residencia y llevarse algunos objetos de valor, según recoge RT.

Cuando Gaur regresó a su casa, se encontró con su casa hecha un desorden y entre todo el caos localizó una nota dejada por el presunto asaltante.

"Si no había dinero en la casa, no debía haberla asegurado", señalaba la nota.

Pese a la 'inconformidad' del ladrón, éste consiguió llevarse casi 400 dólares (poco más de 8 mil pesos) y algunas joyas.

In a strange incident of theft in Dewas, burglars not only broke into the house of a deputy collector but also left a note for him. "Jab paise nahi they toh lock nahi karna tha na collector! pic.twitter.com/mafaLj4gPC