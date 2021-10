Piden transferir a directora de escuela en Canadá 'porque es fan de Iron Maiden'

Una directora en Canadá, está siendo blanco de criticas por parte de padres de familia, luego de que compartiera en su perfil personal de Instagram una fotografía que hacía alusión a la banda de heavy metal.

De acuerdo al New York Post, Sharon Burns, directora de la escuela Eden High School, en la ciudad de St. Catharines, compartió a través de Instagram una foto de la 'mascota' de Iron Maiden, 'Eddie', sosteniendo una pequeña nota con su nombre y el número 666 encerrado dentro de él.

Dicha instantánea despertó el descontento de los padres de familia, pues alegaron que 'iba contra los valores de la escuela', sobre todo por el número 666.

Cabe destacar que dicho número es utilizado constantemente por la banda como un elemento característico de ellos, ya que incluso le han dedicado un tema musical y también existe un documental llamado 'Vuelo 666', por lo que no debería significar más que eso en la fotografía de la directora.

Sin embargo, los padres procedieron a través de Change.org con una petición que buscaba reunir las suficientes firmas para que Burns fuera transferida de escuela.

Pero así como hay gente en contra de la directora, también están aquellos que buscan apoyarla y que han respondido a las quejas de los padres con otra petición para ayudar a Burns.

"Es ridículo que un par de padres solo juzguen su papel como directora basándose en una publicación de Instagram. (Sobre que le gusta la banda Iron Maiden). Eden High School es una escuela pública. No es una escuela cristiana. Si de alguna manera no le agrada el director de la escuela de su hijo, nieto, pariente, etc., envíelo a otra. El director ha hecho muchos esfuerzos para recordarles a los estudiantes que eden es un lugar diverso", señalan en la petición de Change.org que busca defender a la directora.