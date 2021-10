Joss García, mirada lagunera que proyectará en el Festival Cervantino

Como cualquier vocación, el cine abordó al lagunero Joss García desde la infancia. Su padre laboraba como proyeccionista en el Cine Espinosa de Francisco I. Madero y Joss solía llevarle la cena. El cineasta relata que el guardia le permitía entrar a la cabina, donde su curiosidad infantil le instaba a juntar los recortes de las películas.

“Antes se cortaban pedazos de película que no querían que saliera o que por su estado físico se tenía que cortar, era cuando le gritaban al proyeccionista. Ahora no se da ese caso porque casi todo es digital. Entonces yo juntaba los pedazos de cortes que estaban en el piso y los llevaba a la casa. Recuerdo que mi papá me hizo una cajita de zapatos donde ponías una veladora y se reflejaba el corte de la película”.

Ese reflejo quedó impregnado en la mente de Joss García y, ante la ausencia de escuelas de cine en La Laguna, decidió estudiar Ciencias de la Comunicación. Su inquietud audiovisual le permitió entrar a trabajar a una televisora local, a la par que realizaba videoclips a grupos de música popular lagunera.

Sin embargo, desde hace siete años, Joss García abandonó la televisión para enfocar su mirada por completo en el arte cinematográfico. Su principal objetivo es ganar experiencia en la realización de cortometrajes. También se empeña en estudiar y documentarse para poder dirigir adecuadamente una película de larga duración.

Y es que el trabajo de este cineasta lagunero ya brinda frutos sobre la pantalla y se ha hecho presente en la Muestra de Cine de Coahuila, reconocimiento que le dio credenciales para proyectar su cortometraje Tren al norte en el próximo Festival Internacional Cervantino (FIC), donde Coahuila es el estado invitado de honor.

La migración en La Laguna

Por sus características geográficas, la Comarca Lagunera es un punto de cruce para aquellos que se dirigen al norte, en busca del sueño americano. En la región es común ver a inmigrantes centroamericanos pidiendo alguna cooperación o descansando antes de retomar su camino.

Este fenómeno social inspiró a Joss García para dirigir Tren al norte, una propuesta fílmica donde un joven centroamericano cae del tren y es auxiliado por un grupo de vecinos aledaños a las vías del ferrocarril. Allí conocerá a Mercedes, quien comenzará a sentir un lazo sentimental con el migrante.

“Tren al norte, estética y conceptualmente está cruzado por dos ejes: por el fenómeno social de los migrantes de la ciudad y por la relación entre Mercedes y Celio, donde ella pretende (sin decirlo abiertamente) la consideración del centroamericano para quedarse, buscando una relación sentimental”.

Así, la narrativa retrata el encuentro entre dos culturas distintas, donde las tensiones en las relaciones entre los personajes funjan como el corazón del filme. El cineasta también recalca que La Laguna es una especie de refugio para estos migrantes, un lugar de reposo, una pausa en su larga y complicada travesía.

“La fortuna de tener este fenómeno social aquí en La Laguna, nos ofreció la oportunidad de conocer en vivo y en directo, el entorno, el comportamiento, las circunstancias, para así recabar la información audiovisual que nos ayudó a diseñar de manera más acertada nuestra producción”.

Además de la dirección de Joss García, la realización de Tren al norte contó con la participación de Conny Muzquiz y Edson Valenzuela en el reparto actoral, Carlos Amador Wong en dirección de fotografía y José Luis Rivera en la producción. El esfuerzo de este equipo podrá ser visto en el encuentro cultural más importante de Latinoamérica: el Festival Internacional Cervantino.

“¿Qué te puedo decir? Estamos muy emocionados, muy contentos, ya que Tren al norte fue invitado para ser parte de la selección oficial de Cine Hecho por Coahuilenses, para participar en esta edición del FIC. Es un orgullo, estoy muy emocionado y siento que es una recompensa a la labor de todo el grupo de trabajo que hizo este cortometraje con muy poco dinero, pero se buscó que se hiciera de manera muy profesional”.

Tren al norte de Joss García será proyectado durante la 49 edición del FIC en dos funciones: el 14 de octubre a las 14:00 horas y el 15 de octubre a las 12:00 horas, esto se efectuará en el Patio del Antiguo Colegio Jesuita de Guanajuato.

Por último, Joss García agradeció a la Secretaría de Cultura de Coahuila por “incentivar el cine en el estado” y a Eduardo Treviño, director de la Muestra de Cine Coahuila, por su labor.