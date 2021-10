Joven se vuelve viral tras buscar un ciber café y terminar en una casa donde le ofrecieron pozole

Una joven ha acaparado miradas en redes sociales, luego de que compartiera su historia de cómo terminó en una casa con una invitación para comer pozole, al buscar un ciber café para imprimir unos documentos escolares.

Por medio de su cuenta en TikTok, 'Fathyma Lex', recordó el dí que ingresó a un 'ciber' para hacer uso de las únicas dos computadoras que tenían, sin embargo, no tardó en darse cuenta que se trataba de una casa.

"Recordando la vez que entré a un 'ciber café' que sólo tenía dos computadoras y resultó ser una casa que tenía la puerta abierta", agregó en el video.

@fathymalex Lo peor es que me di cuenta hasta que quise pagar y me dijeron que no era nada porque ahí no era cyber café jajaja ##foryou ##anecdotas ♬ sonido original - natari.narumi

Ante la petición de sus seguidores por saber más de la historia de 'Fathyma', ésta compartió otro video con el que detalló su experiencia.

Según la joven, su anécdota ocurrió hace dos o tres años, cuando estaba en la universidad, para lo que necesitaba imprimir unos documentos para una beca, ya que ella no contaba con impresora en ese momento.

"Entonces empecé a caminar para el centro porque yo vivo en las orillas y no encontraba ni uno abierto y los que estaban abiertos que 'no tenían impresiones (...) Yo seguí caminando y caminando hasta que encontré uno y se me hizo muy peculiar porque sólo tenía dos computadoras y me metí", detalló la joven.

'Fathyma' contó también que al entrar vio a un señor que estaba en una mesa y ella lo saludó normalmente.

"Hasta eso muy amable el señor, le pedí un mouse y me lo dio, me puse a trabajar y todo".

Fue hasta más tarde que a la joven le pareció extraño que llegaron unos niños de la escuela y se sentaron junto al hombre para sacar unos platos y disponerse a comer.

Según 'Fathyma', uno de los niños le ofreció un vaso de refresco y después incluso la invitaron a comer un plato de pozole, pero fue hasta que se disponía a pagar el servicio de la computadora cundo se dio cuenta que no era un ciber café, sino una casa.

"Terminé de imprimir mi documento y le dije al señor: 'Muchas gracias por todo ¿Cuánto sería?' Y me dice: 'No es nada, es que aquí no es ciber, es nuestra casa, pero te vi muy concentrada y la verdad no te quise interrumpir'. Se me caía la cara de vergüenza porque hasta refresco me dio. Yo le dejé 20 pesos, le agradecí muchas veces y me retiré de ahí con la cara caída de la vergüenza, pero muy feliz porque ya tenía mis documentos, ya después con la beca me regalaron una impresora", dijo la joven concluyendo su historia, la cual ha superado ya el millón de re producciones en TikTok.