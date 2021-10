Reacciona AMLO a la aparición pública de Emilio Lozoya en restaurante de lujo

mabesa

Hoy, 10:57 am

publicado por: Manuel Belagun Salazar

El señor Lozoya es considerado un traidor por parte de los políticos que han sido involucrados incluida la señora Mendoza a la que se le mencionó como periodista que recibía regalos del señor Videgaray e incluso pidió le pagaran la colegiatura de su hijo en colegio exclusivo. Los dichos del señor Lozoya no se han comprobado en su totalidad, pero hay detenidos y el proceso como todo lo que se mueve en la ley se mueve con tiempos, algunos tardan años. La situación de la cena es inmoral, aunque la autoridad no ha sido capaz de invertir en control como en varios países a los detenidos se les asigna un radio para movilizarse. Eso no sucede aquí, delincuentes con brazalete siguen trabajando en su oficio y vuelven a ser detenidos.

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0