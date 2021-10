Producto devaluado

Les voy a ser muy sincero: ya no me importan los juegos de la Selección Mexicana de Futbol como me importaban antes. Ya fue mucho, siempre lo mismo, un círculo vicioso de emociones y decepciones que llegan a un punto que hartan.

Sé que irle a un equipo es eso, una montaña rusa de situaciones, sin embargo, en cuestión de Selección Mexicana el asunto viene viciado de origen, el producto se vende como algo de primer nivel y no lo es, el objetivo final supuestamente es el quinto partido en una Copa del Mundo pero no se trabaja para eso. La industria televisiva TODA no nada más las que cuentan con los derechos de transmisión, se da a la tarea de rodear de basura todo el proceso mundialista con tal de vender y vivir de la marca Selección Mexicana de Futbol. Con el nuevo formato de clasificación al mundial que hay en la CONCACAF, México va a ir siempre a los mundiales, siempre, punto y se acabó. Es entonces en donde quienes rodean al producto y lo promueven entran a escena con muy pocos límites para decir lo que sea con tal de crear polémicas baratas que llenen los espacios de sus programas de opinión que cada vez la gente ve menos. Es ahí donde yo ya me harté, que si empatamos ya no somos el gigante, que si perdemos que se vaya el técnico, que Memo Ochoa está acabado, que Funes Morí no es mexicano, en fin, una sarta de temas sin sentido que increíblemente siguen apareciendo. A todo lo anterior se le agrega el abuso al televidente que finalmente se supone es el consumidor que se debe cuidar. Los partidos del Tri inician cuando las televisoras lo deciden, dicen que a las 20:00 pero son las 20:11 y no ha empezado. Cuando se supone que ya debería estar rodando el balón, no, aparecen los reporteros de cancha cada vez estorbando más la salida de los equipos. Inicia el partido y la pantalla es manchada cada 2 segundos por un anuncio publicitario mostrado de manera grosera, tapando la pantalla con toda intención porque nos creen idiotas. que nos creen idiotas. Se me acaba el espacio pero creo que por una o varias razones, muchos de ustedes coincidirán conmigo en que la Selección Mexicana de Futbol es un producto totalmente devaluado. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste