Destraban conflicto en presa El Zapotillo

Con el compromiso de que no se inundarán los pueblos, el presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzó este domingo un primer acuerdo con los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo para continuar los trabajos de la presa El Zapotillo, Jalisco.

Este convenio incluirá recursos económicos para construir un vertedero o un túnel a fin de garantizar que bajo ninguna circunstancia queden bajo el agua los campos y terrenos de estos tres pueblos, además, se pondrá en marcha un plan integral de Bienestar para el desarrollo de la región.

A cambio, los habitantes de esta zona, en solidaridad, dijo el Mandatario, compartirán agua del río Verde para los habitantes más pobres. La reunión se llevó a cabo en un ambiente de tensión y crispación, por la lucha de más de 16 años de estos pueblos contra la presa. Al final del día el ánimo fue de celebración y colaboración.

El Presidente fue recibido entre aplausos, besos y bendiciones, mientras que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue acogido con reproches y reclamos. En la entrada del pueblo había una manta con la leyenda: "Nuestros muertos y raíces no se inundan y no se reubican", y en las casas la consigna era: "Viva la revolución del agua. No a la presa del Zapotillo".

Pidió dejar atrás las diferencias y profesar el amor al prójimo: "Esa es la solidaridad verdadera, no podemos ser egoístas".

Alfaro Ramírez no emitió ningún mensaje, pero se le vio serio, sobre todo ante las críticas de los pobladores.