Acapulco y las mujeres

No es cuestión de hablar de chicas en bikini que de momento no deberían nadar en las playas, que NO pueden disfrutar este agitado verano, pues por la noche los consabidos aguaceros de temporada de lluvias sueltan en la Bahía aguas de todo tipo entre otras -ahora sí - drenaje de las construcciones de las montañas, problema aumentado y no combatido en los últimos años. Hemos tenido pésimos Gobiernos municipales, además de ladrones verbigracia Evodio Velázquez Aguirre del PRD (2015-2018) y Adela Román Ocampo de Morena (2018-2021). Hoy hablamos de DOS mujeres que gobernarán al estado de Guerrero, una en los próximos seis años como gobernadora estatal y los otros tres años el puerto de Acapulco.

La gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda, celebró el compromiso con Andrés Manuel López Obrador para descentralizar la Secretaría de Salud, actualmente en la Ciudad de México COMO TODO, pero que pronto albergará un edificio que fue realizado por el gobernador Zeferino Torreblanca, nacido en Jalisco gran ambicioso también y - dícese- culpable del asesinato de Armando Chavarría. El edificio en cuestión quedo vacío varios años en la esquina de La Costera y la Vía Rápida. Pero es una espectacular construcción. Esperemos que estén contentos los médicos del país. La vida diaria en Acapulco - y no solo de vacaciones- puede ser en extremo agradable aquí. Hace más de 20 años que la disfruto. Por otra parte, a lo largo de la costa hay infinidad de edificios vacíos que podrían ser ocupados como hospitales públicos y privados de las más diversas especialidades. Fueron construidos quizás para lavar dinero, pero ahí están y pueden servir a Acapulco y al país. Y la parentela de todos aquí dentro y del extranjero podría venir Acapulco a acompañarlos y pasarla bien. Eso levantaría al puerto con ese turismo especial nacional y extranjero. La gobernadora electa, Evelyn Salgado (hija de Félix Salgado Macedonio al cual los panistas le impidieron ser gobernador) tomará protesta el 28 de octubre y deberá demostrar que "no es hija de papá" y que ser mujer y de Morena no significa ser como ha sido la saliente alcaldesa de Acapulco, Adela Román, "más de lo mismo", pero peor. Ella abusó del puesto recién llegando para irse a pasear a DUBAI, mangoneada por su familia Si Morena quiere mantener una buena reputación en Acapulco, debería investigarla a ver si no resulta tan sinvergüenza como cualquier prianista o perredista. Lo que se vio y padeció de ella y de su familia fue muy obvio. LA GOBERNADORA EVELYN Refrendó Evelyn el compromiso de "trabajar de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador" para que la 4T se consolide en Guerrero, y ofreció apoyo del Gobierno que le tocará encabezar a partir del próximo 15 de octubre. En cuanto al gobernador saliente, Héctor Astudillo del PRI, qué bueno que se llevó bien con AMLO. La primera vez que vino a Guerrero, Amilcar Sandoval que se sentía "la mamá de Tarzán", en un acto público organizó una tonta rechifla al "góber" y AMLO le paró el alto de inmediato. En ese momento el inepto Sandoval, casado con una panista, se dio a conocer. Nada que ver con su abuelo, autor de un libro espléndido que explica lo que es el Verdadero Socialismo. Amilcar demostró que no tiene la menor idea de lo que es la política, a ver si aprende ahora que es diputado por Morena en el 9.º distrito. Pero sigamos con las mujeres … dos ahora, jefas en Acapulco, Guerrero. Evelyn, hija de Salgado Macedonio, entró al quite de su padre al que el PAN con una triquiñuela le quitó a él la posibilidad de ser Gobernador de Guerrero. En lo personal aunque fui su amiga, con la franquicia de La Jornada me quitó la mitad de mi página (4 años estuve en ese diario sin problema) y le reclamé. Al sábado siguiente, de plano me censuró un artículo sobre un narco local que ya murió. Me fui del diario. Hoy su hija Evelyn tendrá en sus manos al estado y ya veremos. Por lo pronto y como votante estatal, en Guerrero, empiezo por sugerirle que le quite al sinvergüenza de Diego Fernández de Cevallos la inmensa cantidad de terreno que le dio José Francisco Ruiz Massieu en Acapulco Diamante, un gobernador que fue mi amigo, pero la neta es la neta. Esto se dijo: "La Jornada 20 de marzo de 1997 PRI: el panista recibió terrenos por avalar la quema de urnas en 88, José Ureña, Víctor Ballinas y Maribel Gutiérrez, corresponsal T La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó a Diego Fernández de Cevallos de recibir los terrenos de Punta Diamante en pago por las urnas quemadas en 1988, en perjuicio del entonces Frente Democrático Nacional (FDN), base de las posteriores concertaciones del sexenio salinista(…) La diputada federal Rosario Guerra denuncio también del ex al presidente Ernesto Zedillo de poseer lotes en Punta Diamante, Acapulco". ¿Y LA ALCALDESA DE ACAPULCO? Abelina López Rodríguez, nacida en Oaxaca (23.9.1965), es política y activista social de Morena, dos veces diputada en el Congreso de Guerrero, y además diputada federal. Es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Penal. Le deja la anterior alcaldesa Adela Román un Acapulco destrozado y sin dinero. Muy posiblemente mal gastado. Y le dio puestos municipales a toda su familia. ¿Qué va hacer Abelina con un Acapulco patas arriba? Por lo pronto es un desastre y ha pedido prestado para cuando menos levantar la basura. De momento, no sabemos como reaccionará tanto problema, lo que nos concierne en Costa Azul, sin duda lo arreglara la inteligente delegada Jennifer Ponticiello que cuenta con el apoyo de mas de 150 mil personas de esta región horizontal de Acapulco. Al tiempo… Derechos reservados.