En crisis, comerciantes de Zona Centro de Saltillo

Desde el Buen Fin hasta temporada navideña, son las más esperadas por el sector comercial del primer cuadro de la ciudad, sin embargo para este 2021 no hay esperanza de que las ventas se incrementen como en otros años.

Por lo anterior, Salvador Rodríguez Saade, líder de Comerciantes del Centro Histórico, indico que hacer una proyección es un tema complicado en este momento, ya que el tema de los chips en la industria les afectó, tan solo en agosto las ventas sufrieron una caída del 50 por ciento, al igual que en septiembre.

“En la actualidad estamos con mucha incertidumbre, sabemos que este tema de la industria de los chips que están haciendo falta para completar el proceso y poder sacar los vehículos adelante, se va resolver hasta febrero del próximo año, entonces son sabemos como va a estar porque no hay dinero”, expuso.

En ese sentido, recordó que se han registrado varios despidos en la industria, en la actualidad muchas empresas tienen a los trabajadores con la mitad del sueldo, lo cual definitivamente impacta directamente al sector comercial.

Asimismo, indicó que no se tiene propiamente una estrategia para el próximo Buen Fin, pero si se está con la incertidumbre del riesgo que corren de pedir mercancía de más y que esta se les vaya a quedar, sin embargo, se ofrecerán ofertas y promociones con precios reales.

“Es lo que siempre ofrecemos en la zona centro, no le subimos a los precios para luego hacer un “súper descuento”, preferimos dar el que podamos ofrecer que son pequeños en algunos casos por el tipo de producto que es, pero un descuento real, a engañar al consumidor, subir el precio al doble y luego decir que tiene el 50 por ciento de descuento como se hace en otros lados”, sostuvo.

Y es que por ejemplo en agosto que hay demanda por la temporada escolar, reveló que nada más gastaban en eso, cuando al menos en la zona centro por lo regular compran los útiles escolares, los zapatos, o los uniformes, pero también aprovechan la vuelta para comprar otros artículos.

“En esta ocasión no fue así, realmente se compró lo básico y a veces hasta menos de lo básico, es decir, no completaron ni siquiera para lista escolar por el tema de la falta de efectivo, entonces ese es el principal reto para la siguiente temporada de Buen fin y navideña que es la mejor del año. En el 2020 fue un buen diciembre a pesar de todo, pero este 2021 yo creo que no va a hacer tan bueno”, concluyó.