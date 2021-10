Estudiante es arrestada por abofetear a maestra discapacitada por un supuesto reto viral

El ataque fue grabado en una escuela preparatoria ubicada en Covington, Luisiana, en donde aparece la alumna de 18 años de edad, identificada como Larrianna Jackson, hablando con una maestra de 64 años de edad, quien es discapacitada, y tras unos segundos de conversación, la alumna procedió a golpear con sus puños a la docente.

La victima cayó de su asiento durante el ataque y continuo siendo agredida en el piso y tuvo que ser hospitalizada a causa de las heridas provocadas por la golpiza.

Jackson fue arrestada bajo el cargo de agresión (battery) y las autoridades locales creen que se trata de un reto viral popularizado en TikTok que consiste en abofetear a maestros, pero la aplicación negó que exista ese reto viral y aseguró que retira los videos en donde agredan físicamente a personas.

Covington High School, LA: Student punches 64 year old teacher to the ground in unprompted attackpic.twitter.com/QOc0KELmUg