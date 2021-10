Meteorito atravieso el techo de una casa y por poco mata a una mujer

El suceso fue registrado en Golden, Columbia Británica, Canadá, cuando Ruth Hamilton se despertó en la noche debido a un fuerte estruendo la despertó y descubrió que había un hoyo en su techo y una piedra sobre su almohada, por lo que decidió llamar a las autoridades.

Tras una breve indagación, las autoridades locales reportaron que la roca no provino de una construcción cercana y cuando llamaron al al Proyecto Kicking Horse Canyon, el cual es una operación para remodelar una carretera de dos sentidos, para preguntarles si estaban realizando algunas detonaciones, un representante les dijo que no habían hecho voladuras pero dijo que varias personas vieron una luz en el cielo y reportaron varios estruendos.

Luego de haber descartado otras explicaciones, y tomando en cuenta que se registró un meteoritos cayendo en Alberta el día anterior, decidieron que la roca había sido un meteorito.

Hamilton declaró que planea quedarse con la roca espacial para dárselas a sus nietos y la compañía de seguros está evaluando si cubren daños causados por meteoritos.

