El Festival Internacional de Cine en Guadalajara concluye su edición 36 tras nueve días de actividades

La noche de este sábado 9 de octubre fue escenario para la clausura de la edición número 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). La locación se instaló en el Auditorio Telmex de la capital jalisciense, en una ceremonia conducida por los actores Andrés Zuno y Daniela Schmidt.

En 2021, el FICG registró 52 largometrajes en competencia, 21 pantallas empleadas para proyecciones, 50 largometrajes fuera de competencia, 17 películas de Guatemala como país invitado de honor, 308 proyecciones, 44 cortometrajes en competencia y cinco más fuera de ella, 140 medios de comunicación (entre ellos El Siglo de Torreón) y 390 periodistas acreditados, 58 mil 352 reproducciones en YouTube y 251 mil 260 más en Facebook, así como ocho mil menciones en Twitter y la misma cantidad en sitios web.

VER MÁS: El director mexicano Luis Mariano García aborda la finitud a través del cine

En esta ocasión, la gala de clausura también fue el escenario donde por primera vez se revelaron los premios sin antes haber avisado a sus acreedores, lo que propició que las emociones estuvieran a flor de piel y algunos talentos incluso derramaran lágrimas.

La velada comenzó con un video que mostró el resumen de los nueve días de actividades del FICG, certamen que comenzó el pasado 1 de octubre.

Los premiados

Con gran amor por el séptimo arte, el momento cumbre de la noche llegó con la entrega de los premios del FICG 36. La primera condecoración fue el Premio Hecho en Jalisco, el cual es otorgado a la mejor película realizada en el estado sede, que en esta ocasión fue 'Domingo' del director Raúl López Echeverria. Así mismo, 'La llevada y la traída' de Ofelia Medina obtuvo mención honorífica.

En la categoría Cortometraje Iberoamericano, el premio fue para 'Before I die' de Iker Esteirbarlanda, mientras que 'Manchester Acatlita' de Selma Cervantes fue mención honorífica.

El Premio Internacional Rigo Mora, condecoración promovida por Guillermo del Toro y entregada al mejor cortometraje de animación fue para 'Bestia' del director chileno Hugo Covarrubias. La mención honorífica fue para 'Steak House' de Špela Čadež.

A continuación, tocó el turno de entregar el Premio Maguey, trofeo entregado a cintas que abordan o se desarrollan en temárticas relacionadas con la diversidad sexual y la comunidad LGBT+. El reconocimiento como Mejor Película fue para 'Our bodies are you battlefields' de Isabelle Solas. El Premio del Jurado tuvo como destinataria a 'Tobi Színei' de Alexa Bakony y la Mejor Interpretación cayó en manos de Lala Tremouroux por la película 'Medusa'.

Dentro de los premios tradicionales, el Mejor Largometraje Internacional de Animación se entregó a 'My sunny maad' de Michaela Pavlátová. También se dio mención honorífica a 'Bob Cuspe – Nos Nao Gostamos de Gente' de César Cabral.

En la categoríoa Mejor Largometraje Iberoamericano Documental fue para el filme chileno 'El cielo está rojo' de Francina Carbonell. Mientras que la mención honorífica fue para 'Vals de Santo Domingo' de Tatiana Fernández Geara, Mejor Dirección para Luiz Bolognesi por ‘A Última Floresta’ y mejor fotografía para Eryk Rocha y JorgeChechile por 'Edna'.

En Largometraje Ficción, el gran premio fue para 'Mis Hermanos Sueñan Despiertos' de Claudia Huaiquimilla, Mejor Fotografía para Sergio Armstrong por 'Inmersión', Mejor actriz para María Romanillos por ‘Las consecuencias’, Mejor actor para Iván Cáceres por ‘Mis hermanos sueñan despiertos’, Mejor guión par Claudia Huaiquimilla y Pablo Greene por ‘Mis Hermanos Sueñan Despiertos’, Mejor director para Nicolás Postiglione por ‘Inmersión’ y Mejor Ópera Prima para Inmersión de Nicolás Postiglione.

Así mismo, el voto popular eligió a la película 'Poderoso Victoria' de Román Rangel, rodada en locaciones de Jalisco y Durango, como la acreedora al Premio del Público.

Finalmente, en el Premio Mezcal, que reconoce a lo mejor del cine mexicano, el Premio Mezcal Joven fue para 'Dirty Feathers' de Carlos Alfonso Corral, Mejor dirección para 'Nos hicieron noche', de Antonio Hernández, mejor fotografía para María Secco por ‘El Comediante’, Mejor actriz para Ilse Salas por ‘Plaza Catedral’, Mejor actor para Fernando Xavier de Casta también por 'Plaza Catedral' (este joven actor panameño fue asesinado en junio pasado, por lo que no pudo ver la película terminada).

Y el añorado Premio Mezcal a la Mejor Película Mexicana a 'El comediante' de Rodrigo Guardiola y Gabriel Nuncio.

Para cerrar con broche de oro, se proyectaron por primera vez dos capítulos de la serie 'Maya y los tres', producida por Netflix y dirigida por el reconocido animador mexicano Jorge R. Gutiérrez.

Cabe recordar que Estrella Araiza, directora del FICG, había señalado que la edición 37 del festival se planea realizarse en el verano de 2022.