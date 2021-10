de sociales

HOLA, HOLA… No bajemos la guardia ante el COVID.

Juan Avalos Méndez y Jossie Fernández de Avalos, el martes 12, estarán festejando por partida doble, ya que ese día, dará una vuelta más al Astro Rey Juan y cumplirán 24 años de feliz y armonioso matrimonio. ¡Felicidades!

Les recuerdo la invitación que hace Casa Iñigo para sus Ejercicios Espirituales en la Vida Diaria, vía ZOOM, impartido por Elva Quiroz y Malena Jiménez, sesión de introducción, octubre 21 a las 10:30 hrs, inicio 4 de noviembre al 30 de junio 2022.

En el hermoso San Miguel de Allende, Guanajuato, el lunes 11, mi querida amiga Laura Eraña de Garrido, le cortara una hoja más al calendario, de seguro su esposo, Ricardo Garrido y sus tres hermosas hijas, la consentirán.

Envío afectuoso saludo a mis queridos amigos, José Ramiro Ugarte e Irene Estrada de Ugarte, matrimonio ejemplar y armonioso.

Una cumpleañera más, pero el lunes 12, será Pascale Castro, quien desde muy temprano recibirá múltiples felicitaciones y muestras de cariño.

El día de ayer, en el Teatro Hermila Galindo (antes Centauro) de Lerdo, asistí a la Sesión de Trabajo de la Comisión de Turismo y Cinematografía de la LXIX Legislatura, atendiendo la amable invitación que me hiciera la Diputada Susy Torrecillas, Presidenta de esta comisión, quien tuvo a bien, que se realizara en la Comarca Lagunera de Durango. Pude saludar a mis amigos Diputados, Ricardo Pacheco, Luis Enrique Benítez y Ale del Valle, los ex Presidentes Municipales de esta ciudad, Luis Fernando González Achem y Luis de Villa, así como la Presidenta de CANIRAC Lerdo, Adriana Towns y el Director de la Universidad 18 de Marzo, Jorge Calero, entre muchas personas más, que escapan a mi memoria. Se presentaron interesantes ponencias con la intención de promocionar derrama económica en el rubro de turismo y cinematografía, ya que esta región, tiene bellos parajes e interesantes locaciones como la Presa Francisco Zarco, Cañón de Fernández, Grutas del Rosario, el Pueblo Mágico de Mapimi, Puente de Ojuela, las ex haciendas de Pedriseña, La Goma y La Loma, la Zona del Silencio, entre otros. Esperemos que lleguen a feliz término.

La Compañía de Danza Folklórica Nahucalli, A.C. y su director artístico Manuel Valle, ya se encuentran listos para su próxima presentación en el Festival Cervantino, la cual será el 18 de octubre a las 20:00 hrs, en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas.

Excelente concierto que ofreció el día de ayer la Camerata de Coahuila, teniendo como escenario el bello Teatro Isauro Martínez, donde presentó su cuarto concierto de la Temporada Otoño-Invierno 2021, en esta ocasión el programa fue el siguiente: Concierto para Piano No. 23 en La Mayor KV. 488 y Sinfonía No. 40 en sol menor KV. 550 de W. A. Mozart, todo bajo la dirección del maestro Ramón Shade y el debut del joven pianista, Raúl Salazar Gutiérrez, quien es originario de Guadalajara, Jalisco.

El Museo Arocena, el día de hoy dará inicio Fábrica de Arte, Taller Infantil de artes plásticas, dirigido a niños de 6 a 12 años con cupo limitado. Serán 8 sesiones sabatinas de 12:00 a 14:00 hrs., impartidas por Teresa Hernández, artista e ilustradora profesional.

Continuando con el Museo Arocena, presentará nuevamente el espacio que reúne a creadores locales con el público de la Comarca Lagunera la Feria de Artes Gráficas, Ilustración, Diseño y Fotografía 2021. Vigencia convocatoria: del 4 al 22 de octubre; fecha de la feria: 6 y 7 de noviembre.

El Teatro Isauro Martínez, el día de hoy en punto de las 11:00 hrs, a través de Facebook, presentan su Circulo de Lectura en voz alta ¿Quieres que te lo lea otra vez?, con el actor Abraham Ramos, leyendo fragmentos de El Pequeño Vampiro de Ángela Sommer-Bodengurg. No se lo pierda.

Amantes de la ortografía. Haber, es un verbo; A ver, es mirar; Haver, no existe; Hay es haber; Ahí, es un lugar. Ay, es una exclamación y ahy no existe; Haya, es haber; Halla, es encontrar. Allá, es un lugar y Ahiga, no existe.

¿Sabía usted que…?

Continuando con el Corregidor Miguel Domínguez. El pronunciamiento estaba fijado para octubre de 1810, pero se tuvo que adelantar debido a las denuncias hechas por Joaquín Arias el 10 de septiembre y de Juan Garrido el 13. El corregidor Domínguez, forzado por las autoridades virreinales, ordenó la detención de los conspiradores. Allanó la casa de los hermanos Epigmenio y Emeterio González, donde encontró armas y municiones, por lo que los tuvo que encarcelar. Consciente del peligro que su esposa corría, la encerró con llave en su habitación mientras iba a sofocar a los sublevados. Sin embargo, doña Josefa pudo alertar a un compañero conspirador que vivía al lado, Ignacio Pérez. La noche del 15 de septiembre de 1810, Pérez cabalgó a San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende para avisar a Juan Aldama, quien, a su vez se, fue a Dolores para alertar a Hidalgo. En la madrugada del día siguiente, 16 de septiembre, el cura Hidalgo dio el grito de Dolores, el cual señaló el inicio de la guerra de Independencia. En 1813, don Miguel y su esposa fueron hechos prisioneros por las autoridades virreinales. Los recluyeron unos días en el convento de La Cruz en Querétaro; después su esposa Josefa fue enviada al convento de Santa Clara en la Ciudad de México y Miguel fue liberado. Lo destituyeron como corregidor de Querétaro y marchó a la Ciudad de México para estar cerca de su esposa. Se le permitió visitarla algunas veces. ? En agradecimiento de sus servicios, el virrey Juan Ruiz de Apodaca lo recompensó con una pequeña pensión.

