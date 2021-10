Madre denuncia a heladería en Monterrey que 'engañó' a su hijo con síndrome de Down

Una madre de familia se pronunció en redes sociales para denunciar a una heladería en Monterrey, luego de que supuestamente sus empleados 'engañaran' a su hijo con síndrome de Down, cuando éste acudió a comprar dos helados.

De acuerdo al testimonio de Paola Anaya, en Twitter, el miércoles llevó a su hijo a 'Helados Sultana', permitiendo que éste acudiera sólo a comprar los helados, ya que poco a poco se está enseñando a ser más independiente gracias a las clases especiales que toma.

Sin embargo, al volver a la camioneta donde lo esperaba su mamá, se dio cuenta que la cajera no le regresó el cambio, ya que ella le entregó 100 pesos y pagó 80 por dos helados.

"A los pocos minutos regresó con ambas nieves y le pedí el cambio (ya que esto es algo que también ha estado aprendiendo). Me dijo que no le dieron cambio. Reviso la nota y, en efecto, me doy cuenta que no le regresaron el cambio por qué en la nota viene especificado que 'pagó exacto'", detalló la mujer adjuntando una fotografía del ticket.

Ante lo ocurrido, Paola acudió a la nevería para reclamar y pedirles una explicación.

La mujer detalla que inmediatamente le entregaron el cambio, pero resalta que ese no es el problema, ya que señala la 'falta de empatía, honestidad y tolerancia' por parte de los empleados.

"Deberían de enseñarle a sus empleados un poco de empatía, honestidad, tolerancia y respeto. Es muy frustrante como mamá de un hijo con Síndrome de Down tener que lidiar con este tipo de situaciones. Si supieran toda la dedicación y esfuerzo que es criar, educar y formar a un hijo especial, pondrían más atención en esos “pequeños” detalles. Hablo en nombre de cualquier persona que padezca de algún tipo de discapacidad", señaló.

Tras viralizarse la situación en la red, la heladería se pronunció para ofrecer una disculpa a la mujer y su hijo.