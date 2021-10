Verdades y Rumores

Nuestros subagentes, que anduvieron en la gira que este viernes realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador por La Laguna de Durango, nos comentan que evidentemente se fue más que contento por el cambio radical que tuvo el proyecto Agua Saludable para La Laguna, que estaba entrampado legal, política y socialmente, pero que tras más de un mes de reuniones y desencuentros, entre la Conagua y los grillos de todos los sectores y condiciones, el desistimiento del amparo del colectivo ambientalista y la intervención de los mandamases de Coahuila y Durango, finalmente se socializó y pudo avanzar. Para quienes le apostaban a que fracasaría y le movieron a la tenebra, pues se quedaron con las ganas, ya que predominó el consenso positivo, incluidos todos los alcaldes de variopinto color, y esa obra tendrá, teóricamente, la ventaja de que el propio presidente garantizó que se le etiquetarán los recursos necesarios en tiempo y forma.

Con el “manos a la obra” que expresó, no hubo banderazo, pero sí la luz verde para continúen los procesos correspondientes y no tuvo reparo en felicitar a quienes insistieron para superar la oposición que existía. Tan de buenas anduvo el jefazo de la “Cuatroté” que hasta personalmente recibió a los ciudadanos que desde temprana hora lo esperaron en el Centro de Emergencias de Conagua para felicitarlo hasta por la regularización de los autos “chocolate”. Y por lo que respecta a los gobernadores que metieron mano para destrabar lo que parecía imposible, el de Coahuila le ratificó el compromiso y apoyo a favor del proyecto hidráulico, que será un parteaguas, e insistió en que luego de este primer paso vienen por delante grandes retos que se tendrán que enfrentar. En tanto el de Durango, que fue el anfitrión, no paró en agradecimientos para el preciso, tanto así que no faltó quien bromeara con que imitó el espíritu amloísta, ya que el “góber” se puso a preguntarle al público en su intervención que si estaban de acuerdo con que se hiciera el proyecto y que levantaran la mano, es decir, bromeó con las consultas a mano alzada que tanto le gustan al presidente. A propósito de la gira de AMLO, los que brincaron tranquilamente la frontera entre Coahuila y Durango fueron los muchachos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) de la provincia coahuilense. Muy equipados con sus vehículos Mamba blindados, les encargaron que escoltaran el recorrido del presidente y de los gobernadores. Se desconoce cómo fue que se hicieron cargo de la seguridad del evento con todo y sus todoterreno. En cambio los que no se vieron fueron los elementos de la policía de la provincia de Durango, quizás porque estaban agazapados. ¿Será?

*** Y vaya que todavía el camino es largo para ver cristalizados los beneficios del megaproyecto presidencial “Agua Saludable para La Laguna”. De acuerdo con los tiempos de obra, la Conagua proyecta todo para el 2024. Lo difícil parece que ya no será la obra troncal sino el tema de la conducción que se hará mediante los organismos operadores, en otras palabras, los sistemas municipales de agua potable a los que les tocará parte de los recursos de este programa federal, pero que a todas luces será insuficiente para los ya de por sí endeudados sistemas que tendrán que poner una parte para que el agua, se supone que ya sin arsénico llegue a los hogares, por lo que tendrán que reparar tramos y tramos de agujeradas tuberías para arreglar sus miles de fugas, que uno de los problemas es que ni ellos saben dónde se encuentran.

Por lo que respecta al municipio de Torreón que es el de mayor tasa poblacional, ya se hicieron los cálculos. Supuestamente le tocarán 500 millones de pesos, pero para reparar un 60 por ciento de la red hidráulica, se necesitan por lo menos 800 millones. La parte técnica además implica abrir zanjas en varios sectores de la ciudad y volver a tapar, ojalá los organismos operadores ahora sí contraten a empresas que sepan pavimentar las excavaciones y no las de los cuates que no tienen idea de cómo hacer las cosas bien y cuyos engendros tanto dolor de cabeza les dan a los automovilistas, nada nuevo por cierto. En suma, toda una odisea, que ya deben estar presupuestando los municipios, porque de nada servirá traer mejor agua si se va a tirar.

*** Conforme avanzan los días del otoñal octubre y transcurre la cuenta regresiva para el inicio del esperado proceso de entrega recepción de la administración municipal panista y el equipo del resucitado PRI aumenta la lista de suspirantes a entrar a vivir en el acierto, es decir, a la sagrada nómina, a partir del 2022. Nuestros subagentes, que son asiduos a los cafés de franquicias, nos comentan que ya se tiene por ahí definida a la persona que se hará cargo de “rescatar” la actividad cultural de la ciudad. Los atentos subagentes aseguran que el encargado de esta misión y próximo zar de la cultura será el arquitecto Antonio Méndez Vigatá. Y ya encarrerados en el asunto de los nombres, los subagentes, que andan nomás a ver qué cazan, nos reportan que tras varias reuniones que ha tenido el “góber” con el alcalde electo y varios generales, ya se cocinó el perfil de quien se hará cargo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón; que ya hasta cuenta con sus exámenes de Control y Confianza, y se trata de un mando activo de trayectoria en la Policía Estatal, por lo que se espera que Torreón le entre al esquema del Mando Único como la totalidad de los municipios, lo que significa que tendrá que coordinar con las corporaciones estatales en operativos de prevención y reuniones de intercambio de información y quedarán en el pasado las claves de radiocomunicación encriptadas y los sistemas de videocámaras para uso exclusivo, como ocurre en el mini-Pentágono. Ahora serán conectadas al sistema de redes estatales.

*** Luego de las advertencias… Perdón, los avisos que dio el inquilino del Palacio Nacional a los legisladores federales en San Lázaro, en el sentido de que va a exhibir a todo el que vote en contra de la propuesta de Reforma Eléctrica, pues puso a temblar a varios que tienen “techo de cristal” —entiéndase cola que les pisen— y cada vez es más fuerte la percepción que tienen los ciudadanos de que algunos legisladores del PRI, por temor a que les caiga el SAT y hasta la UIF, tendrán que someterse y votarán a favor de la “Cuatroté”, pese a que se ha explicado hasta el cansancio la gran cantidad de desventajas y el retroceso que significará para el país, según especialistas que le saben al tema y que de entrada afirman que le pone en charola de plata a la Comisión Federal de Electricidad, que dirige Manuel Bartlett, el 54 por ciento del mercado eléctrico, el final de los esquemas de autoabastecimiento, es decir, ya no se podrá generar para uno mismo y desconectarse de la ineficiente Comisión y la desaparición de dos organismos reguladores como son la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Sener. Y una de varias muestras de que las cosas se pondrán color de hormiga, según los subagentes, que de vez en cuando visitan la “capirucha” del esmog, fue la primera confrontación que se dio, luego de las declaraciones de la senadora priista Claudia Ruiz Massieu en el sentido de que el PRI (lo que queda de él) votará en contra de la iniciativa del Ejecutivo, a lo que el dirigente nacional del devaluado partido, “Alito” Moreno, salió presto a asegurar que sus declaraciones eran a título personal, y que el PRI tiene en pausa emitir su postura, pues “¿cuál es la prisa?”.

*** Como en cada cambio de administración, nuestros subagentes nos reportan que cada vez crece más el fuerte problema financiero que se gesta sobre las arcas municipales, concretamente en el área de Pensiones, que podría quedar desfondada, ya que hay varios funcionarios de las áreas jurídicas, de la Tesorería y dicen también que de diferentes despachos que están azuzando a los regidores, directores generales y otros funcionarios de alto rango para que le exijan al sindicato la entrega del cien por ciento de sus aportaciones a este Fondo, porque ya van de salida. Aunque legalmente solo tienen derecho a que se les reintegre un 50 por ciento de acuerdo con la reformada Ley de Pensiones, ellos quieren todo, y para eso preparan decenas de demandas de amparo. El truco es recibir el 50 por ciento, pero demandar ante los jueces federales al sindicato para obligarlo a que les entregue el otro tanto. Como no habrá “bono de marcha” ni nada extra más que su aguinaldo, a “alguien” que nuestros subagentes ya tienen prácticamente ubicado, como el que encabeza el grupito de los que andan alborotando la gallera, se le ocurrió que podría ser una forma de llevarse más dinero, por lo que andan desatados, vaya, lo que pasó en Lerdo hace años y que no ha podido resolverse, siempre sobran pillos. ¿O no?