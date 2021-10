Niña intenta cruzar puente internacional

xxUna niña de cinco años, originaria de Honduras, llegó caminando sola al Puente Internacional número II de Piedras Negras con la intención de cruzar hacia los Estados Unidos; pues presuntamente la esperaría su mamá del otro lado del puente; la pequeña quedo en resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM).

Fue durante la mañana del viernes, que se reportó la presencia de una niña que portaba una sudadera rosa y un pantalón, la cual se encontraba en ese momento sin acompañamiento.

Héctor Gerardo Menchaca González, Enlace Municipal con la Aduana Americana, dio a conocer que fue alrededor de las 09:45 horas del viernes, que se presentó una niña de cinco años, que manifestó ser originaria de Honduras; al encontrarse sola, se contactó al personal de migración de México.

Detalló que dicha dependencia "la recibió para hacer los trámites correspondientes ante el consulado hondureño", siendo este un hecho que ha generado la atención de las autoridades en Piedras Negras; debido a la situación de riesgo en la que se encontraba la menor.

"En este caso, la versión es que a ella (la menor) la estaban mandando con una persona para tratar de entrar a los Estados Unidos y supuestamente la mamá la iba a esperar ya dentro del país", comentó Menchaca González.

El funcionario municipal externó su preocupación porque situaciones como estas, comiencen a presentarse de manera frecuente.

Y es que, señaló que acciones como la ya mencionada, es una práctica común entre algunos migrantes, quienes deciden cruzar hacia los Estados Unidos y con la finalidad de no exponer a los menores de edad, buscan que ellos crucen por los puertos fronterizos.

En otros casos los padres o uno de los padres, ya se encuentran en los Estados Unidos y algún familiar, conducen al o los menores de edad hasta la frontera de México con los Estados Unidos; con la finalidad de que crucen y pueda reunirse la familia del otro lado del río Bravo.

Para el enlace municipal con la Aduana Americana, en esta ocasión se logró detectar a la menor y ser rescatada por las autoridades de migración mexicana, pues recordó que como menor migrante no acompañada, forma parte de un grupo sumamente vulnerable y que esta expuesta a muchos peligros.

