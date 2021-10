Estrella Araiza percibe al FICG como una puerta hacia la industria cinematográfica

La 36a. Edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) se encuentra en la recta final. Tal motivo propicio reflexiones en su directora Estrella Araiza, quien compartió sus puntos de vista sobre el desarrollo de uno de los certámenes cinematográficos más importantes de Iberoamérica.

Debido a la pandemia por COVID-19 que ha afectado al mundo durante el último año y medio, el festival tuvo que realizar algunas modificaciones, más allá de las típicas medidas sanitizantes y la reducción del aforo en las salas de la Cineteca FIGC.

Por ejemplo, este año no se permitió realizar entrevistas a los talentos durante las alfombras rojas. También se abrió un campus virtual en el que se realizaron actividades

Saber que es posible

En junio pasado, una comitiva del FICG, encabezada por Estrella Araiza, viajó al Festival de Cannes en Francia. Al cuestionarle si se intentó replicar algún protocolo de ese festival en esta edición del FICG, la respuesta fue negativa, aunque la travesía sí fue aliciente para realizar el festival de Guadalajara.

“Cannes es un festival que funciona muy diferente. Una de las razones por las que quería ir, y por las que fui, es para ver que era posible. Y no es que nosotros adoptemos las medidas que ellos adoptaron, porque había unas cosas que me parecían y me siguen pareciendo absurdas. Pero, por otro lado, medir la sensación de la gente, que realmente hubiera algo más presencial, el poder saludar con el codo y de lejos, y poder reconocerte con el cubrebocas… ver que era posible sí me incentivó para que hiciéramos presencial este festival”.

La directora compartió que había algunas actividades proyectadas de las cuales se dudó su correcta realización, pero que la fortaleza de su equipo ha sabido sacar adelante.

La edición 36 del FICG se realiza en octubre, un mes no habitual para este evento que anteriormente tenía lugar durante el mes de marzo. En una planeación a futuro, Estrella Araiza indicó que el festival no pretende quedarse durante el último cuatrimestre del año, ya que se empalma por pocas semanas con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), su evento hermano.

“A nosotros no nos gusta ni es conveniente para nadie pegarnos a la FIL. Entre más separados es mejor. Dicho esto, a nosotros nos benefició llegar hasta octubre con relación a la programación, porque había muchas películas que nosotros queríamos y que muchas veces, específicamente porque estrenaban en Cannes o en Venecia, no las podíamos tener. Y ahora estando después, podemos tener muchas más películas de esos certámenes. Y sí, es muy complicado estar en el segundo semestre del año, no entendemos bien algunas de las cosas que pasa. Marzo tiene un clima increíble, pero no sé si vayamos a volver a marzo, por lo pronto para la siguiente edición será una edición de verano. Y estamos evaluando todo, porque acá en verano llueve”.

Así, se proyecta que la edición 37 se realice a mediados de 2022. La pandemia cambió la realidad del mundo e incentivó un consumo digital del cual el FICG es consciente, por eso planea mantener sus propuestas digitales a la par de una posible total reactivación presencial.

La industria no se democratiza

Respecto a la búsqueda de nuevos públicos, a Estrella Araiza se le planteó la pregunta sobre qué actividades deben realizar los festivales para democratizar la industria del cine, la directora respondió que esto no es posible, porque la estructura vertical de la misma industria así lo dicta. Lo que sí es factible es que el festival sirva de puerta para aquellas personas que deseen incorporarse al mundo del séptimo arte.

“Yo no creo que se pueda democratizar la industria porque la industria es así. Tiene una estructura totalmente vertical, donde entrar es muy difícil y eso no se puede cambiar. El apelar a que eso cambie es querer cambiar la industria. Dicho esto, hay cosas que han cambiado y hay cosas que se pueden hacer. Seguimos haciendo programas para seguir haciendo las conexiones necesarias y que las personas que quieren entrar en la industria, puedan entrar. En ese sentido, todo el tiempo lo visualizo como que podemos ser la puerta”.

Los resultados finales, así como las estadísticas totales de asistencia y consumo de la edición 36 del FICG, se darán a conocer la noche de este sábado durante la ceremonia de clausura que se realizará en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco