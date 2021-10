Hombre le roba el celular a niña de 10 años de edad y huye en una bicicleta infantil rosada

El suceso ocurrió en Nueva York, Estados Unidos, cuando un hombre aprovechó que una niña de 10 años de edad estaba caminando sombre la banqueta y le arrebató su teléfono celular, provocando que la menor terminara adolorida y tuviera que ser atendida por enfermera de su escuela.

Varias cámaras de seguridad luego captaron al sospechoso llegando a comprar frituras a una tienda y luego huyó de la escena en una bicicleta infantil rosada con mariposas, aunque se desconoce si también la robó.

Las autoridades locales difundieron el video en redes sociales con el fin de que el público les ayude a identificar al ladrón, informaron medios locales.

WANTED for a Robbery: on Wednesday October 6, 2021 @ 8:00 A.M., in front of 102-2 34th Ave. @nypd115thpct a unknown individual forcibly removed a 10 year old girls cell phone from hand. Call @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500 pic.twitter.com/L4qN9BegIA