Lluvia provoca que colapse un andamio de bambú de 30 pisos

El accidente ocurrió en Hong Kong, cuando las lluvias provocadas por la tormenta tropical Lionrock debilitaron un andamio hecho de bambú de 30 pisos de alto debido a que se estaban realizando reparaciones en un rascacielos y provocaron que la estructura colapsara mientras 7 albañiles estaban trabajando en la obra.

Los escombros y restos de bambú atraparon a dos personas que quedaron atrapadas dentro de su auto tras el colapso, quienes tuvieron que ser rescatadas, mientras que dos albañiles, un hombre y una mujer, tuvieron que ser hospitalizados porque también fueron aplastados por el andamio.

La mujer de 55 años de edad, cuyo rescate tardó más de una hora, estaba inconsciente cuando fue trasladada a un hospital, en donde fue declarada muerta, reportó el portal South China Morning Post.

At least one person was killed when bamboo scaffolding that had completely surrounded a 30-storey residential block in Hong Kong collapsed during a heavy rainstorm. pic.twitter.com/STMBZRfg5t