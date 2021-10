¿Cómo le fue al Cañón de Fernández con el convenio vinculante de Agua Saludable?

mabesa

Hoy, 1:05 pm

publicado por: Manuel Belagun Salazar

Es bueno el programa para el Cañón de Fernández pero no deben olvidar que existe un ampara que ha detenido el proyecto, se publica hoy que habrá un desistimiento de los demandantes y para ello firmaron un convenio pero, el desistimiento no se ha hecho por lo que no deben olvidar que las cosas no están hechas mientras no se hagan, el desistimiento jurídico no se ha realizado, la promesa por hacerlo sí se hizo, sólo falta llegar ante el jurídico, ¿usted sabe cuándo ocurrirá?.

