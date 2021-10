'Mujer' que Bomberos intentaban rescatar de un acantilado resultó ser otra cosa

De acuerdo a la información compartida por medios estadounidenses, los hechos trascendieron en la playa de Hope Ranch, donde visitantes alertaron a las autoridades de la presencia de una figura femenina que colgaba de un acantilado.

Cuando el equipo de rescatistas llegó al lugar indicado, se percataron que aquello con forma de mujer no era más que un maniquí, el cual debido a que vestía ropa femenina y tenía una peluca larga que le cubría el rosto, parecía ser una persona en problemas.

"Terminó siendo un maniquí de la filmación de una película días antes. Los transeúntes en la playa se dieron cuenta y llamaron. ¡Es mejor llamar a no hacerlo!", escribió Daniel Bertucelli, oficial de información pública de Santa Bárbara.

At 3:49, SBC rec’d reports of a medical 30 feet down cliff above Hope Ranch Beach. Multi agency response with UTV’s, Drone, Engines and Truck. Ended up being a mannequin from movie shoot days earlier. Passerby’s on the beach noticed and called. Better to call than not! pic.twitter.com/4QAjapkq8U