Video exhibe a Lilly Téllez subiendo a un Porsche

La senadora Lilly Téllez explicó que el auto Porsche en el que aparece en un video "es del padre de mi hijo, me lo prestó".

En el video, difundido a través de redes sociales, se observa a la senadora cuando está a punto de subir al vehículo negro, en el que la espera su equipo de seguridad.

Téllez aseguró que "él nunca ha necesitado vivir del erario, ni del gobierno, ni de la política…¡ni que fuera Noroña! Su trabajo le da capacidad, libertad y derecho propio". Además, defendió que "tiene buen gusto y no es un delito".

En días recientes, la senadora, quien originalmente era de la bancada de Morena, ha sostenido una disputa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no asistió al Senado para entregar la medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez.

Hace unos días, el presidente difundió una carta que envió a la senadora Ifigenia Martínez y donde informa de su decisión de no asistir a la ceremonia, por lo que sería Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), quien asistiría en su representación.

El día que los Senadores y Diputados viajen en el metro y se bañen de pueblo y dejen de exhibirse en autos costosos comprados con la venta de su voto para detener las reformas que beneficiarían a millones de mexicanos. Sabremos que no están en la política solamente por el dinero. pic.twitter.com/sdlExKWGlJ — miguel angel gutierrez (@MigeGs58) October 7, 2021

"Me dio mucho, mucho gusto el que le hayan dado la medalla Belisario Domínguez a la maestra Ifigenia Martínez, la mando a felicitar porque le van a entregar su medalla el jueves y le mandé una carta porque no voy a asistir, porque una legisladora convocó a que me falten al respeto ahí en el Senado".

En la misiva enviada, el presidente López Obrador destacó que Ifigenia Martínez, junto con Muñoz Ledo, y Cuauhtémoc Cárdenas, fundaron la Corriente Democrática en el PRI, que "condujo a lo que es en la actualidad la cuarta transformación de la vida pública del país".

Tras ello, Lilly Téllez descartó que haya hecho un llamado a agredir al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando éste acudiera al Senado; "ni que fuera Layda Sansores o Noroña", dijo.

La senadora, quien fue presentadora de TvAzteca, se casó en 2019 con Jesús Tueme, pero previamente tuvo una relación con Guillermo Calderón Lobo, el padre de su hijo.

Calderón Lobo es empresario, se casó en el 2003 con Lilly Téllez, pero se divorciaron en el 2006, año en el que nació su hijo Leonardo.