Director destituido plantea que Ayuntamiento busca desarmar a Bomberos de Parras

Tras su destitución al frente del Cuerpo de Bomberos de Parras de la Fuente, Andrés Marquez sostuvo que el munícipe parrense, Ramiro Pérez Arcinega solo busca desarmar a la corporación por cuestiones políticas, sin importar poner en riesgo a la población.

Por lo anterior, manifestó que será al medio de este viernes cuando se le citó a entregar el cargo formalmente, sin que hasta el momento se le haya dado un motivo el cual justifique su destitución del cargo.

No obstante, indicó que a pesar de que los elementos mantienen la huelga en apoyo, durante la noche del miércoles se registraron dos emergencias fuertes por lo que levantaron la huelga eventualmente.

En estos, indicó que en hechos por separado, se apoyó a una persona atropellada en la carretera, además de atender un fuerte incendio en casa habitación el cual fue controlado, no hubo personas lesionadas.

“La orden del alcalde es firme en cuanto a la destitución total del cargo. Hasta ahora no nos han dicho ni porque, no hay motivo, a pesar de tener desconocimiento total de la dirección de ecología nos mandan a esta, y yo no voy a poner en riesgo esa dirección”, sostuvo.

Asimismo afirmó que: “No es culpa del compañero que viene, nosotros tenemos muchos años en esto y se podría poner en riesgo la vida de mucha gente inocente que requiera la atención en una emergencia, ya hable con él y tampoco está de acuerdo”, expuso.

Destacó que por el momento en los bomberos se encuentran en una manifestación pacífica; además de que se solicitó una audiencia con el alcalde de Parras de la Fuente, la cual se les negó.

“Son cuestiones políticas, lo que pasa es que me quisieron desarmar el departamento, las unidades que se lograron conseguir durante estos tres años de gestión nos las quieren quitar para dárselas a Seguridad Pública ya que ellos no cuidan sus unidades, se las acabaron, ya nos habían mandado un oficio donde nos las quieren quitar para dárselas a ellos”, subrayó.

No obstante, mencionó que en la actualidad la corporación cuenta con cinco unidades, de esas dos son camionetas pick up 2019, con las cuales se trasladan a la carretera con mayor rapidez las quijadas de la vida, así como a paramédicos de avanzada.

Agregó que las otras tres unidades continuamente se descomponen, entonces por ejemplo si un camión falla, se tiene que sustituir por una de las camionetas para seguir trabajando mientras se consiguen las piezas para reparar los camiones, ya que tienen una antigüedad de 40 años.

“Se mandó un oficio facultando todo lo que representaría que quitaran esas unidades, yo estoy seguro que en cuanto entre el nuevo encargado del departamento se las van a quitar. Buscan desarmar a la corporación, quieren hacer batallar al que va entrando, pero en cuestiones de emergencia yo creo que no debe de involucrarse la política ya que hay vidas de por medio”, recalcó.

Pero además, reveló que este miércoles oficialmente se le dio a conocer que está acusado formalmente por el consumo de 200 litros de combustibles los cuales no están comprobados.

“Yo tengo cuatro meses aquí en el departamento que no me apoyan con reparaciones, servicio de las unidades, entonces con buen amigo de Torreón que tiene un taller me dijo que le llevara las unidades y él les daba el servicio, me lleve las tres unidades para que les dieran el servicio y regrese”, explicó.

Puntualizó que no gastó ni un solo peso de municipio, fueron gestiones propias donde se logró conseguir en Torreón quien les diera servicio a las unidades y posteriormente retornarlas a la Estación de Parras.

“Ellos dicen que estoy haciendo mal las cosas pero todo lo tengo documentado, ese es el único pretexto que ahorita están dando”, concluyó.