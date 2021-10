Fiscalía de Yucatán cuenta con elementos para detener a policías que asesinaron a José Eduardo Ravelo

De acuerdo a la versión de la mamá del joven José Eduardo, María Ravelo Echevarría, la Fiscalía General del Estado le informó que tienen todos los elementos para sostener que los 4 policías municipales que detuvieron a su hijo fueron presuntamente los responsables de la agresión que provocó el fallecimiento de su hijo.

La mujer expresó que "la Fiscalía General del Estado (FGE) me ha dicho que tiene todos los elementos para volver a vincular a proceso a los policías responsables de la muerte de mi hijo. No puedo asegurarles que así sea porque todo dependerá del Tribunal Superior", declaró Ravelo Echevarría, madre del joven que murió en la ciudad de Mérida el pasado 3 de agosto.

En cuanto a los avances de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que se encuentra en espera los resultados de la segunda autopsia e hizo hincapié en que ha sido "muy hermética".

Por otro lado comentó que la FGE verificará si José Eduardo Ravelo Echevarría se comunicó con su madre María Ravelo el 22 de julio pasado, cuando salió de la cárcel municipal luego de ser detenido por elementos de la Policía Municipal de Mérida (PMM).

"Quieren corroborar que (José Eduardo) sí estuvo en comunicación con nosotros el día que salió de la cárcel. Uno de los abogados que está a cargo del caso me comentó que también quieren que ella (la tía del joven) confirme que le llamó ese día que salió de la cárcel y por eso vino conmigo", declaró al arribar a la terminal del ADO en Mérida.

Aseguró entre otras cosas que al salir de la cárcel municipal, José Eduardo realizó tres llamadas: "una (llamada) fue a mi hermana que está en México, a las 12:22; la segunda llamada fue a su hermano, que también vive en México, y fue a las 4:35 de la tarde, y la última llamada me la hizo a mí a las 5:51 de la tarde, pero fue a través del teléfono de mi hermana", sostuvo Ravelo Echavarria.

En relación a los avances de la investigación dijo que se encuentra en espera los resultados de la segunda autopsia. Como se informó en su oportunidad, el cuerpo de José Eduardo fue exhumado debido a que la autoridad federal consideró que se pasaron por altos muchos detalles, los cuales ayudarían a esclarecer el caso.

Al menos una cosa confirmó la autoridad federal, el "Güero" fue asesinado y fue víctima de violencia sexual.

La madre del joven dijo que abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) son quienes se están haciendo cargo del caso y el acompañamiento jurídico.

"Sigo creyendo firmemente que fueron los policías municipales, pero también quiero que se investigue a los policías estatales. Me parece sospechoso que a mí me describió un tipo de uniforme y en su declaración dijo otro, de eso me di cuenta hasta en la audiencia con el juez. Para mí me queda claro que pudieran estar involucradas las dos corporaciones", declaró la mamá del joven fallecido.

La señora regresó a su natal Veracruz y dijo que no ha olvidado el caso y que seguirá en busca de que se haga justicia por la muerte de José Eduardo. Regresó a Mérida para unas diligencias con su hermana ante la Fiscalía General del Estado.