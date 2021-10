Corriendo rosa

El mes de octubre mundialmente es enfocado a la concientización de la detección temprana del cáncer de mama, la otra pandemia que no respeta clases sociales, condiciones económicas, países e incluso no respeta costumbres no sedentarias.

Y es que para esta enfermedad pudiera decirse, “soy atleta, esto no es para mí”, “tengo hábitos alimenticios, no es para mí”, “soy atleta de juegos olímpicos esto no es para mí”, pero la otra pandemia nos ha demostrado que eso no le importa, nos ha dicho incluso que no avisa como otras enfermedades, nos ha demostrado que si no lo detectamos a tiempo ataca y ataca con todo, que no le importa si tienes 20 o 40 o 60 años, que es un mito eso de que solo es para mujeres de talla amplia, que es un mito para mujeres que no dieron lactancia, que es solo para mujeres con antecedente familiar directo, simplemente no tiene palabra de honor.

Nuestro deporte uno de los que exige mayor disciplina y constancia no se ha visto alejado de esta enfermedad, la jamaiquina Novlene Williams fue diagnostica previo a Londres 2012 pero eso no fue impedimento para que lograra su sueño y se subiera al podio en los 4x400 metros; la estrella del atletismo Español Carlota Serrano fue también diagnosticada con esta enfermedad se sometió a quimioterapias y jamás dejo de competir y hasta la fecha participa en el Mundial para mayores. Karen Newan triatleta de Estados Unidos represento a su país en el Mundial del 2001 ocupando el décimo lugar y a los 46 años en el 2008 supo que tenía cáncer, afronto la enfermedad y hoy representa a su país en el Mundial para mayores. Lindsey de Grande atleta belga con 22 años en el 2011 preparaba los olímpicos de Londres en los 1500 metros, un diagnostico médico le obligó a abandonar el sueño para luchar por su vida, el deporte se fue de su agenda pero en el 2021 en el Campeonato de Europa volvió con 31 años en los 1, 500 lisos y volvió a sentirse élite.

Los nombres podrían seguir transcurriendo y también en otros deportes, ante todo estas mujeres tienen un común denominador, jamás se dejaron vencer en la competencia más importante de su vida, en la que la única medalla es la vida.

Hace apenas unas semanas Graciete Santana olímpica en Río 2016 en la prueba de maratón perdió la batalla a los 40 años después de luchar arduamente con este mal, séptima en el maratón de Guadalajara 2017, fue campeona en los maratones de Florianópolis y Londres, su mejor marca la registró en Sevilla, donde terminó la carrera en 2 horas y 38 minutos 33 centésimas, estando en el hospital se graduó de manera virtual como licenciada en educación física.

La autoexploración continua y dar seguimiento es una oportunidad de vida y aunque estamos viviendo la pandemia del COVID-19, no se deben dejar de lado las revisiones periódicas que pueden hacer la diferencia a la salud.

El ejercicio y la vida saludable, aunque no garantizan nada sÍ ayudan a vivir mejor y a estar más preparados, hoy todo este mes es color rosa, en el deporte, en el supermercado, en las tiendas de ropa, en el café, en la agencia de autos, etc. Pero que este no sea un color solamente, que sea el recordatorio de que tú, atleta de 18 minutos en 5k, de 20 o 25, de 40 o de 1 hora, de maratón o medio maratón debes siempre auto explorarte porque esa es la mejor lucha contra este mal ¿no lo crees así?