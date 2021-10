El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este jueves su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

En el acto, el mandatario reiteró que se está analizando realizar un evento público en el Zócalo capitalino en conmemoración de la Revolución Mexicana, aunque se estudia el que asistan solo personas con esquema completo en su vacunación contra el COVID-19.

Además, dijo que se contempla retomar asambleas públicas también en las giras que realiza por los estados del país.

INVESTIGACIÓN HACIA SU HERMANO

En otro tema, el presidente fue cuestionado sobre la investigación a su hermano, Pío López Obrador, respecto a lo cual refirió que no tiene complicidad con nadie y que ya no se permite la corrupción en el Gobierno federal.

"No establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con miembros de mi familia", advirtió. "Ya no me pertenezco, le pertenezco al pueblo", agregó López Obrador.

En ese sentido, manifestó que si su hermano Pío es responsable de los señalamientos en su contra, debe ser castigado.

"Llegué aquí para encabezar una transformación y no voy a traicionar al pueblo. Si mi hermano es responsable, que sea castigado", dijo el mandatario federal.

EN CONTEXTO

Como se informó, ayer, y por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó que el INE continúe con la investigación que existe en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República.

La Comisión de Fiscalización del INE lleva a cabo una investigación en contra de Pío tras la denuncia de partidos de oposición que pudieron indagar sobre el video que se difundió en el cual se le observó recibiendo sobres con dinero, de parte de David León.