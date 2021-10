VIDEO: Migrante salta de escaleras al abordar avión en México y evitar ser deportado a Haití

El avión despegó del Aeropuerto Internacional de Tapachula y tenía como destino la ciudad de Puerto Príncipe, capital haitiana.

Hasta el último segundo, algunos de ellos intentaron evadirse. En un video difundido en redes sociales se observa el momento en el que un hombre con camisa roja brinca desde la escalera para abordar y sale corriendo por la pista del aeropuerto, seguido por agentes.

El video fue difundido a través de Twitter por José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rigth Watch, con el texto “En este vídeo un hombre salta de la escalera y corre, perseguido por agentes migratorios, mientras huye del avión que debe llevarlo de regreso a Haití. Será esto lo que el gobierno de AMLO llama retornos voluntarios?”

Hombres y mujeres fueron sacados de la estación migratoria Siglo 21 aproximadamente a las 7:00 de la mañana y subidos en cinco camiones de color blanco, donde fueron transportados al Aeropuerto Internacional de Tapachula escoltados por la Policía de Protección Federal (PPF) y elementos de la Guardia Nacional.

In this video, a man jumps off the stairs and runs across the tarmac, chased by Mexican immigration agents, as he flees from the plane that will send him back to Haiti.

Is this what the Mexican government is calling "voluntary" returns?

(video via @polotuits) https://t.co/qOyam0Kvja pic.twitter.com/DK1Wvg78rb