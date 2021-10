Si no sucede otra cosa, ya lo confirmó el propio inquilino del Palacio Nacional, que este viernes estará de gira artística por La Laguna de Durango, en una visita realmente breve de acuerdo con la agenda que dio a conocer para ese día y que tiene por objeto ver los avances del megaproyecto Agua Saludable para La Laguna, del que ya hay 2 mil 300 millones de pesos autorizados incluyendo los mil millones de pesos para los nueve municipios que se beneficiarán con la reparación de las viejas y agujeradas redes de agua y, para asombro de muchos, también está despejado el aspecto legal, una vez que el organismo Prodenazas desistió del amparo presentado ante el juez federal del Séptimo Distrito. Así las cosas, ya los "góbers" de Coahuila y Durango ven con optimismo que se van destrabando varios aspectos en los que se avanzó mediante las mesas de trabajo en las que participaron en forma conjunta con el jefazo de la Conagua, Germán Martínez. Habrá que ver cómo van las licitaciones y ese día a ver si es cierto que ya se despejará en forma definitiva el problema o le caerá otra mosca a la leche, porque ya no se sabe.

Según los subagentes, que andan deambulando por la "capirucha de los alacranes", parece también que incluso algunos jefes del casi extinto Partido Revolucionario Institucional en la provincia de Durango tuvieron que darle un buen jalón de orejas al alcalde Lerdo, Homero Martínez, para que de una vez por todas deje de andar azuzando a los integrantes del Módulo de Riego 03 para que se opongan a toda costa al proyecto. A decir de los subagentes, ya le prohibieron que les mandara despensas, lonches y botellas de agua, así como transporte especial para que vayan a protestar a cuanto foro pueden. La advertencia fue que no podía estar oponiéndose a un proyecto de interés regional solo para disimular que no sabe qué hacer con la deuda que mantiene con la Conagua, así como tampoco puede desquitarse con el proyecto por el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad le dejó de comprar al Municipio agua tratada, así que, al igual que el enorme pasivo laboral, serán temas que don Homero tendrá que llevar a otros foros, por ejemplo al del propio tricolor, si es que quiere volver a ser candidato.

***

El Plan Nacional de Vacunación del Gobierno Federal tiene a un buen número de ciudadanos con el Jesús en la boca, pues si bien se hacen campañas para promover el respeto a los protocolos sanitarios y hacer lo posible para volver al semáforo en verde, la llegada a cuentagotas de los biológicos anti-COVID de plano no ayuda, porque ni el refuerzo para los de edades de 30 en adelante llegan en cantidades suficientes y tampoco hay visos de poder comenzar a vacunar en forma abierta a los jóvenes de 18 años a 29. Y si a lo anterior se le suma que la Secretaría de Salud no pretende comenzar la campaña de vacunación contra la influenza hasta el mes de noviembre, pues la situación no pinta nada bien considerando la similitud en los síntomas de esta enfermedad estacional. Nuestros subagentes, disfrazados de torunda sin alcohol, nos comentan que cada vez son más quienes le piden al doctor Roberto Bernal que presione para que se adelante la vacunación de la influenza o que la Federación cumpla y dé celeridad a los envíos de las vacunas, porque eso de no más estar quejándose pues como que tampoco; así que habrá que esperar a que el funcionario estatal se dé cuenta de que más que buenos deseos se necesita ocuparse de manera personal de esos trámites burocráticos que tanta flojera le dan.

***

Dicen que al buen entendedor, pocas palabras, y esto viene a colación por el claro mensaje que recibieron los becados… Perdón, los legisladores federales de la bancada coahuilense del resucitado PRI, para que no sean "cómplices" de una reforma retrógrada y a todas luces inservible, refiriéndose a la iniciativa de reforma eléctrica planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que, así como va, significa un retroceso. A decir de los subagentes, el problema va más allá y es la necesidad de que los diputados trabajen en realizar un análisis consciente de lo que beneficia realmente a la entidad. Unos de los legisladores del tricolor incluso recibieron por teléfono atentas recomendaciones, otros en persona para que tuvieran cuidado y dijeran "fuchi" a las componendas de cualquier tipo. Dicen que el modelo del sector energético que promueve el presidente favorece a la CFE con el riesgo de encarecer el costo del servicio a los sectores productivos y más aún a los miles de usuarios domésticos; no es una preocupación menor para nadie, pues ya de por sí es carísimo el recibo.

Ni qué decir de los daños económicos que ha causado la suspensión de millonarios proyectos relacionados con las energías limpias y en las que la entidad lleva camino recorrido. Curiosamente varios diputados del PRI ya han dado a conocer su postura, pero otros han hecho mutis; ni siquiera el coordinador de los legisladores priistas que obtuvo la silla por la vía fácil… Digo, pluri, el exgobernador Rubén Moreira, ha dicho "esta boca es mía" y, claro, el silencio ha alcanzado a otro beneficiado también del reparto… Perdón, de una plurinominal, "Alito" Moreno, todavía dirigente nacional del partido. ¿Serán por eso los insistentes rumores de que la fracción priista en San Lázaro está a modo a favor de la "Cuatroté" o nomás unos cuantos?

***

Mientras que en la "capirucha" del estado ya comenzó el proceso entrega-recepción entre el alcalde saliente -quien a la vez que ve pasar sus últimas quincenas no desaprovecha los fines de semana para continuar con sus giras artísticas por las diferentes regiones del estado-, y el edil electo, José María Fraustro Siller, e incluso intercambiaron tips para hacer el proceso ágil y transparente, en La Laguna dicen los enterados subagentes que el alcalde electo Román Alberto Cepeda sostiene reuniones diarias con quienes van a encargarse de la encomienda de recibir las áreas claves de la administración saliente. El "foco rojo" y adonde mandarán de avanzada gente que realmente les sepa a las finanzas públicas, que son las buenas, es la Tesorería Municipal, donde actualmente se comen las uñas de nervios porque no saben ni lo que deben entregar, así que habrá que saberles pedir porque es ahí donde estará lo bueno; lo anterior, considerando también que se están esperando las revisiones a la Ley de Ingresos y el proceso de construcción el Presupuesto de Egresos, que también habrá que ver hacia dónde irá perfilado el gasto público del Gobierno municipal entrante en un año que financieramente no se avizora nada bueno que digamos.

***

Nuestros subagentes, que recorren a diario varias áreas del edificio más caro de la ciudad porque andan haciendo un inventario del estado en que van a quedar las oficinas, nos reportan que fueron muy desafortunadas las declaraciones de las autoridades municipales de seguridad al responderle a una ciudadana que sufrió el asalto a su negocio y se quejó de que la Policía Municipal se tardó más de una hora en llegar porque había pocas unidades en patrullaje y que hizo el reporte al 911 y no tuvo respuesta; a decir de los muchachos de la policía, la justificación es que es una línea nacional, se triangulan las llamadas y por eso siempre se ha recomendado que mejor hablen al 8717290099, que es la línea directa y ahí los atienden en 5 minutos, distinto a lo que ocurre con el 911. Incluso, después del coraje por el robo, hasta le encargaron a la afectada que verificara además si su colonia pertenece a los comités ciudadanos vigilantes. Así que a la próxima vez que le roben pues ya sabe adónde reportarlo para recibir respuesta inmediata; hasta ahí la ayuda de la autoridad.