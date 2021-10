No es una nueva construcción: alcalde de Francisco I. Madero

No se necesita pedir autorización al Cabildo para la reconstrucción de un local comercial en la plaza principal, pues no es una nueva obra, aseguró el alcalde de Madero, Jonathan Ávalos.

Lo anterior lo dijo luego de la polémica que se generó en redes sociales por la construcción, en la que los inconformes aseguraban que dicha obra se hacía con el aval del alcalde y algunos de sus funcionarios, contraponiendo la ley.

"No se necesita pasarlo por Cabildo porque solo es cuestión administrativa, solo es una reposición del mismo, no es que estemos autorizando uno nuevo, no es una nueva construcción".

Agregó que, debido a que la construcción ya estaba deteriorada y que por un dictamen de Protección Civil y de Obras Públicas se autorizaron los permisos, que previamente solicitaron los propietarios del negocio.

"Con base en los dictámenes, se autorizó la remodelación completa, pero es el mismo puesto, no crean que es uno nuevo o algo así. Es la misma área, pero ya remodelado porque ya estaba muy deteriorado y el antiguo lo demolieron".

Los comerciantes se han quejado constantemente de que la plaza está invadida de vendedores ambulantes, que además de dar una mala imagen obstruyen el paso de las personas y representan una competencia desleal.