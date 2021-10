Vibremospositivo

"Odio los lunes", "Domingo de bajón", "Otra vez mañana lunes, no quiero pararme de la cama", "Lunes!! No por favor!!!!"

¿Les suenan familiares estas frases? Claro que si! A todos de alguna u otra manera nos molesta dejar atrás el fin de semana donde podemos descansar, dormir hasta tarde, no quitarnos la pijama en todo el día para quedarnos viendo la tele calientitos en la cama o para otros son los días que aprovechamos para salir de viaje con familia o amigos o para ir de fiesta y tomar una que otra copa.

Lo que si es una generalidad es que acabar esos días de descanso nos cuesta trabajo y hasta hemos llegado a satanizar a los lunes, es lógico pues es el día que termina todo eso que tanta satisfacción nos da, para otra vez volver a la rutina, al trabajo a la escuela y a las obligaciones.

Podemos verlo de esa manera o podemos ver a los lunes como un inicio, como un día lleno de oportunidades, como el comienzo de nuevos proyectos, de nuevas metas, el primer día de la semana que también puede ser el primer día del resto de nuestras vidas si así nos lo proponemos.

El domingo pasado una amiga me pregunto: ¿No te da flojera ir mañana a trabajar? Mejor no vayas. Y yo me quede así como diciendo… ¿Cómo? Si adquirí una responsabilidad y hay cosas que dependen de mí, no puedo dejarlos con mi trabajo botado. Pero, supongamos que decidiera hacerle caso y no fuera a trabajar el lunes y me llevara de paso la regañiza de m vida por parte de mi jefe, ¿No tendría que ir a trabajar el martes? Es decir, ¿la diferencia de comenzar la semana en lunes o en martes la hace un nombre? Ya sea un día o el siguiente, igual vas a tener que comenzar tu semana eventualmente ¿no?, Entonces, ¿Qué más da si el día se llama lunes, se llama martes o se llama Pedro?

Cuantas veces no hemos dicho... "Quiero hacer este nuevo negocio o quiero empezar este nuevo curso o este nuevo proyecto"; ¿Que creen? Todos estos retos que tanto queremos lograr deben de comenzarse en algún momento, es decir, todo lo que queremos hacer implica un comienzo si decidirnos a dar ese paso.

Los días lunes son eso mismo, a veces son complicados, nos da flojera o nos implica un reto, al igual que el inicio de cada proyecto nuevo también nos va a generar angustia, nervio, miedo pero también emoción, alegría, y esas mariposas en el estómago que solo experimentamos cuando nos sucede algo lo suficientemente importante como para sacarnos de nuestra zona de confort y darnos tal satisfacción que la sentimos en todo nuestro cuerpo.

Agradezcamos a la vida que nos da la oportunidad de tener cada lunes, porque eso significa que la vida nos da cada 7 días un nuevo comienzo para crear y de hacer todo aquello que no hicimos la semana anterior, es como si cada 7 días se nos diera la oportunidad de "resetear" nuestra existencia para empezar de nuevo.

Depende de cada uno de nosotros como queramos verlo, podemos empezar la semana con flojera, descontento, y mal humor porque se nos acabaron los días de descanso o podemos verlo como un comienzo lleno de posibilidades que la vida nos ofrece cada semana para aprovecharla al máximo.

Vivamos con la certeza de que cada lunes podemos comenzar algo nuevo por lo cual luchar y esforzarnos y no autosabotearnos creyendo que los lunes son lo peor que nos puede pasar, vivamos con la determinación de decir:

"La vida me regala una nueva oportunidad de hoy poder comenzar aquello que la semana pasada no comencé ya sea por miedo, falta de tiempo o falta de motivación, pero hoy voy a ser diferente que la semana pasada porque hoy vuelvo a tener la oportunidad de hacerlo"

Por ello hay que estar agradecidos, así que vivamos cada lunes como si fuera el último, que cada lunes se convierta en un nuevo comienzo para concretar nuevos logros personales aunque sean pequeños, pero que nos hagan la diferencia entre vivir al máximo o solo sobrevivir.

