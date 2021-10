Fiscalía de Coahuila investiga agresión en Piedras Negras contra joven embarazada, que perdió el bebé

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) abrieron una carpeta de investigación, con relación al ingreso al Hospital General de Piedras Negras de una joven mujer con 36 semanas de gestación; ya que fue golpeada, quemada, presuntamente fue violada y perdió el bebé.

La mencionada joven de 20 años ingresó al Hospital General “Dr. Salvador Chavarría Sánchez” de Piedras Negras, a donde fue trasladada por su madre durante la madrugada de este martes; tras encontrarla tirada en la entrada de su domicilio en la colonia Tierra y Esperanza.

Dicha persona presentaba golpes en diversas partes del cuerpo, así como quemaduras severas en mano y hombro del lado derecho. Situación por la cual, el personal médico avisó a las autoridades correspondientes, acudiendo al lugar los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La víctima dio a conocer que fue agredida por dos sujetos, a los cuales solo identificó por los nombres de Fernando “N” a quien apodan “El Gordo” y a otro al que solo manifestó conocer por el mote de “La Mula”; con quienes se encontraba en un domicilio en la colonia Acoros.

Alejandro de León Mendoza, coordinador de agentes del ministerio público de la FGE en la región norte I, dio a conocer que ya se abrió una carpeta de investigación y que los elementos de la AIC buscan a los dos sujetos que fueron señalados como los presuntos responsables de las lesiones que presenta la joven.

Tras la valoración que le realizaron los médicos del Hospital General, se le dio a conocer que el producto ya no tenía signos vitales; estableciendo que el estado de salud de la joven es reservado. Las autoridades médicas, aun no determinaban si la víctima había ingerido o no alguna droga.

Cabe mencionar que, los agentes de investigación criminal pudieron obtener información, pues hay personas que observaron cuando dos sujetos dejaron en el exterior de su domicilio a la joven y luego se retiraron del lugar.