No era un llamado a una agresión, ni que fuera Sansores o Noroña: senadora Lilly Téllez

La senadora Lilly Téllez descartó que haya hecho un llamado a agredir al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando éste acudiera al Senado; "ni que fuera Layda Sansores o Noroña", dijo.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que en el tuit que publicó se refería a aprovechar la oportunidad de que el Presidente acudía al Senado para "explicarle que viola la Constitución constantemente".

"En ese tuit yo escribo que había que hacerle frente, pero no era un llamado a una agresión… Aprovechar que estaría en el Senado para decirle que el sistema de salud, de seguridad, de atención a desastres no están funcionando, explicarle la situación del país", indicó la senadora.

Expuso que el presidente López Obrador debería mostrarse abierto a la crítica, pues "sería muy sano para él salir de la burbuja de la lisonja en que está viviendo".

"Oye ni que fuera yo Layda Sansores o Noroña. No somos iguales, no había ninguna intención de faltarle al respeto a la investidura presidencial", dijo.

Y agregó: "Él mismo le falta al respeto a la investidura presidencial al saludar a la mamá de 'El Chapo', al felicitar al crimen organizado porque se portó bien, al recibir a dictadores como al presidente de Cuba y al de Venezuela".

Lilly Téllez recalcó que no se trató de una agresión y dijo que si sube la voz cuando está en tribuna es porque los senadores de Morena le gritan.

"Yo le diría al Presidente: 'hablando se entiende la gente'; y que no se le va a faltar al respeto. Si a él le molesta que suba la voz cuando estoy en tribuna, eso tiene un remedio: que la bancada de Morena no esté gritando para que no tenga que levantar la voz", señaló.

Acusó al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, de orquestar una campaña en redes en su contra pues tergiversaron su tuit.

"Es un despropósito que hayan organizado una campaña en mi contra desde Palacio Nacional diciendo que yo convoqué a una agresión contra el Presidente, eso está mal y eso me pone a mí en riesgo", dijo.

También denunció amenazas en contra de su hijo de parte de “seguidores de Morena”.

El tuit de Lilly Téllez

El pasado 1 de octubre la senadora Lilly Téllez compartió un tuit en el que dijo que el presidente López Obrador acudiría al Senado, por lo era preciso hacerle frente.

"El violador serial de la Constitución: el señor presidente López Obrador… vendrá al Senado la próxima semana; es preciso hacerle frente", escribió.

El violador serial de la Constitución: el señor presidente López Obrador… vendrá al senado la próxima semana; es preciso hacerle frente. pic.twitter.com/X7C7rKSWdo — Lilly Téllez (@LillyTellez) October 1, 2021

Ante este, este martes el mandatario reiteró que no asistirá porque, indicó, tiene que cuidar la investidura presidencial y evitar una situación bochornosa.

En conferencia de prensa matutina desde el Museo Naval México, y ante la convocatoria de Lilly Téllez, senadora del PAN de llamar a enfrentarlo en su visita al Senado, el titular del Ejecutivo federal indicó que "cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso".

"Ahora una legisladora (Lilly Téllez) dio a conocer de que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa, porque cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso, muchísimo más respetuoso y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto".

El Mandatario federal confirmó que no asistirá al Senado a la sesión en la que se entrega la medalla "Belisario Domínguez" a Ifigenia Martínez, porque "el bloque conservador está muy enojado".

"Me da tristeza no poder acompañarla. Estuve cuando se entregó la medalla -aunque ya no participó porque ya está enfermita- doña Rosario Ibarra, que también es otra mujer excepcional, de primera, entonces sí estuve", agregó.