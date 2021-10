AMLO ordena a la Marina restaurar el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz

En lo que será una nueva tarea extra para las Fuerzas Armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de Marina (Semar) restaurará el fuerte de San Juan de Ulúa, localizado en el puerto de Veracruz.

En conferencia de prensa matutina en el Museo Naval México en el puerto de Veracruz, el titular del Ejecutivo federal detalló que se pedirá al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que apoye en estos trabajos, pero será la Marina quien esté a cargo de la restauración.

"Ayer tomamos una decisión que la quiero también informar a los veracruzanos: vamos a restaurar todo el fuerte, todo, el castillo, la cárcel que lo fue en su momento en San Juan de Ulúa, hago ese compromiso y lo hará la Secretaría de Marina", dijo el presidente.

"Vamos a hablar con el INAH para que ellos ayuden con toda la reconstrucción, pero la Secretaría de Marina se hará cargo para reconstruir el castillo, el fuerte de San Juan De Ulúa por toda la historia, es algo bellísimo que está en el abandono", apuntó.

Acompañado por el gobernador Cuitláhuac García, el mandatario federal manifestó que se tienen que preservar estos edificios históricos.

"Tenemos que recordar eso y mantener nuestra memoria histórica, así lo vamos a hacer", agregó.

Al asegurar que "nada más piensan en el negocios", el presidente López Obrador manifestó que no se debió de entregar el permiso para construir la Torre Centro, pues indicó que afecta toda la arquitectura colonial de Centro Histórico del puerto de Veracruz.

Acusó que se entregó este permiso por influyentismo, por lo que llamó al Poder Judicial a revisar el amparo que consiguió la empresa para seguir con su construcción.

"En efecto, no se debió dar este permiso para construir ese edifico con tanta altura aquí en el Centro Histórico, en ningún centro histórico del país, pero imaginases el centro histórico de Veracruz, lo que significa", señaló.

"Nada más piensan en el negocio y hacen un edificio que afecta, pues toda la arquitectura colonial y también porfirista. Se le da permiso por influyentismo a una empresa para que haga ese edificio feo, horrendo y ahora con acciones leguleyas, quieren seguirlo, continuarlo".

Y agregó: "Ojalá y los jueces, y hago un llamado respetuoso al Poder Judicial. ¿Cómo van hacer una torre? Imagínense, entran los barcos y ¿dónde está en el malecón? lo primero que se ve es ese adefesio ¿y el faro que lo construyó Porfirio Díaz y el malecón que construyó Porfirio Díaz? ¿Y la fortaleza de San Juan de Ulúa de la época colonial? ¿Eso no tiene ninguna importancia? No, hay que cuidar nuestro patrimonio histórico, cultural. El que no sabe de dónde viene, no va saber hacía donde va".

"Y ya no es un asunto de nosotros, es algo que tiene que ver con las nuevas generaciones, con nuestros hijos con nuestro nietos, ya nosotros vamos de salida", dijo.

Al tomar la palabra, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que la edificación de la torre está en la completa ilegalidad.

"El edificio Torre está en la completa ilegalidad, lograron permiso de nivel municipal con documentos que no sustentaban completamente ni por la parte de protección civil, no por el lado del medio ambiente. Se hizo la clausura de ambas partes, promovieron un amparo, resulta que uno de los inversionistas es familiar del juez que con el que recurren al amparo", dijo.

"Les conceden un amparo provisional (...) se va a litigar, pero sí quiero remarca que está en la completa ilegalidad. Por argucias convencieron al juez de que se les otorgara un amparo provisional. Creemos que no van a salir adelante, que sí se va a actuar".

El mandatario local advirtió que si algo llega a pasar en un asunto de protección civil, los jueces que entregaron este amparo serán los responsables.