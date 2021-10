Alistan encuentro de AMLO con secretario de Estado de EUA

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que este viernes por la mañana, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de su visita a nuestro país para participar en el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel.

El canciller afirmó que unas de las prioridades que tiene México es dejar atrás el asistencialismo y buscar reciprocidad con el gobierno estadounidense en materia del control del tráfico de armas y en extradiciones.

En la conferencia mañanera de López Obrador de este martes en las instalaciones del Museo Naval México, el titular de la SRE detalló que en este diálogo en materia de seguridad binacional también estará presente el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, y el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.

"El día viernes estarán en México mi homólogo, el secretario Antony Blinken; estará el titular del DHS, el secretario Mayorkas; y estará el fiscal general de los Estados Unidos. Habrá una reunión que amablemente el señor presidente va a encabezar el viernes por la mañana, para que les informemos, al presidente, los entendimientos que hasta ahora hemos podido avanzar".

"México presentó 10 prioridades, ya el Gabinete de Seguridad, me imagino, más adelante dará cuenta de ese detalle, de esos 10 puntos que presentó, en esencia reducir homicidios y más que pensar en lo que se pensaba antes, pues pedir que haya reciprocidad en materia del control del tráfico de armas, que haya reciprocidad en las asistencias jurídicas, que haya reciprocidad en materia de extradiciones, y así sucesivamente", dijo.

El canciller manifestó que en 10 meses que lleva la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el gobierno mexicano ha buscado dejar atrás la Iniciativa Mérida, la cual calificó de "asistencialista", y en su lugar se busca impulsar una nueva estrategia de seguridad basada en el "entendimiento simétrico y respetuoso".

"En materia de seguridad, nos ha tomado estos 10 meses llegar a algo que nos instruyó el señor presidente que es: tiene que haber una nueva etapa, dejar atrás la Iniciativa Mérida que es asistencialista, está basada en otra estrategia de seguridad totalmente distinta a la que hoy se está implementando; y, por ende, se tiene que trabajar con los Estados Unidos para lograr esta nueva etapa. ¿Basada en qué? En un entendimiento2.

"A diferencia de la Iniciativa Mérida, México no está pidiendo esto, no fue a tocar la puerta para decir 'necesito asistencia, necesito esto, necesito el otro, necesito que tú me apoyes', no. Tenemos que trabajar en materia de seguridad, pero es un entendimiento simétrico, respetuoso; y eso es lo que hemos venido construyendo", expuso.

Informó que posterior a la reunión con el presidente López Obrador, Antony Blinken sostendrá una reunión con Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), y más tarde, en la sede de la Cancillería, se realizará un diálogo entre la delegación de Estados Unidos y los integrantes del gabinete de seguridad del gobierno federal de México.

Marcelo Ebrard indicó que para el próximo año está programado que el siguiente diálogo en materia de seguridad se realice en Washington, "y viceversa, el Diálogo Económico se viene para México para informar de todo lo que hayamos alcanzado en el primer año de labores".