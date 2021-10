Juego feo y 'Poco' Apoyo

Santos logró un triunfo apretado gracias a un penal cobrado por el “Huevo” Lozano, de nueva cuenta, y nada más. No importa, las formas no importan esta vez; se trataba de sumar y quitarse la mala costumbre de acumular empates en casa… hasta derrotas.

Hace tiempo que Santos no llena su estadio. Poco a poco ha ido más gente, desde que se reanudaron los partidos con público, pero si recordamos los primeros encuentros, los aficionados fueron cautos y no agotaron las localidades disponibles. Hoy, ya no solo depende del rival para saber el precio de los boletos, sino que también incide en la cifra de espectadores que asisten a cada encuentro. Hay quien se atreve a decir que el Corona ya no pesa como antes. Quizá se refieran a que las porras o “barras bravas” han dejado de tener la presencia de antaño. Se sabe que para la Liga MX se volvieron incómodas y peligrosas para los asistentes en general, así que los clubes han mermado su crecimiento hacia el interior de los inmuebles. Por momentos, en la casa del Guerrero, se escucha más el canto visitante. Pasó hace días contra Monterrey. Pasó incluso con Mazatlán. Pero la pasión sigue latente en el graderío. Estuve ahí, envuelto en el aliento del aficionado.

La gente muestra desesperación desde su trinchera. No resulta sencillo observar cómo a su equipo se le acaban las ideas. Como la ofensiva está chata y como los últimos dos goles en casa tienen que ser vía penal, en la misma portería, cobrados por el mismo hombre. Lozano pateó para convertir un par de goles que al final, solo redituaron en tres puntos repartidos en dos encuentros. Sirvieron más para que poco a poco retome la confianza, mientras que Santos aún navega en un mar de incertidumbre. Pero la afición trata de estar ahí y con intentos aislados, muchas veces, trata de presionar al rival. Dicen que a estos Guerreros ya le tomaron la medida. Almada no atina a darle vuelta al acertijo. Ensaya con diferentes cuadros. Mueve sus piezas pero algo no cuadra. “¿Será que le tienden la cama?”, se preguntan algunos. ¿O será que su discurso se acabó?; ¿dónde está el equipo subcampeón del futbol mexicano? Parece increíble que un conjunto tan parchado como el del torneos anteriores haya hecho más con menos y hoy, que solo falta Ayrton Preciado y el portero titular, no se ven las ideas claras al ataque.

El partido ante Mazatlán fue de lo más aburrido, pero eso importa poco si se consiguen los tres puntos. El duelo contra Monterrey pudo terminar peor.

Ahora vendrá un descanso en la Liga que podría servirle a Almada para reacomodar sus ideas. La próxima parada será hasta el sábado 16 de octubre, cuando los Guerreros visiten Pachuca. Se trata de un duelo entre equipos con los mismos puntos, a mitad de tabla y una rivalidad especial entre directivas. Ninguno querrá dejar escapar la oportunidad.

Solo tres días después, tocará el turno de visitar el Azteca, un histórico escenario donde siempre es importante buscar salir con los tres puntos.

En casa ya solo quedan dos rivales: Toluca (24 de octubre) y Atlético San Luis (7 de noviembre), aunque este campeonato no ha sido el de años anteriores. Dicen que el Corona ya no pesa como antes, aunque la efervescencia aún puede sentirse. El corazón late y mientras eso suceda, siempre habrá vida y esperanza.

Tendría que haber un verdadero ajuste en el equipo, que el descanso por la Fecha FIFA renueve su funcionar y se enfile hacia un repechaje (o liguilla) de manera sorprendente. Que cierren con garra. Que afinen puntería. Que se animen a tirar de media y larga distancia. Que se alineen los astros y que recuerden, los jugadores, de qué están hechos. Porque de seguir como hasta hoy, no dan ganas ni siquiera de invertir tiempo para ir a verlos… Salvo para los muy aficionados, que ya tienen ese gasto contemplado. Sígueme, soy @Foko_54 en Twitter. Respondo también en @Champs_MX