Segundo corte de caja

Otra fecha FIFA. Momento de parar y hacer un balance de cómo va nuestra Liga MX y el Santos Laguna. En términos generales el torneo Grita Apertura 2021 ha sido bastante gris, se suman varias jornadas en donde la mayoría de los equipos simplemente no anotan. Un equipo como el Atlas de Diego Cocca está en posiciones de privilegio de manera totalmente merecida pero con muy poca ambición por dar espectáculo. Equipos como Puebla, Pachuca, San Luis y Mazatlán que ilusionaban con sus propuestas dinámicas se han dedicado mejor a plantear partidos para no dejar jugar a su rival en turno, en fin, en una Liga en donde ligar dos derrotas es hacer maletas para cualquier director técnico y en algunos casos hasta para directivos, se puede llegar a entender estas posturas por mucho que no ayuden al entretenimiento.

Los Rayados del Vasco despertaron aunque el Tuca les haya puesto un quita risas en la última jornada. Los Tigres del Piojo no acaban de ceder a la metamorfosis propuesta y son un equipo sumamente irregular en donde se ve una clara disputa entre el veterano vestidor y el juego del estratega. El León cayó en una especie de bache, el América también, ni qué decir del Toluca que no pudo en su casa con el Querétaro. El campeón con campeonitis. Solo dos líneas merecen los “grandes” Chivas y Pumas, una vergüenza en todos sus departamentos. Son equipos llenos de jugadores con un muy bajo rendimiento y con serios problemas de estabilidad emocional. El Santos Laguna del uruguayo Guillermo Almada por fin volvió a ganar. El técnico no encuentra a su once ideal y las cosas que prueba, a diferencia del torneo pasado en donde le salían casi todas, en este Grita Apertura 2021 no le sale casi ninguna. Se extraña a Carlos Acevedo ya que Gibrán Lajud simplemente no ha estado a la altura, tres laterales derechos en los últimos tres partidos, Otero ya en el banco, Ayrton en la burla total rehabilitándose solamente para ser llamado a su selección y aquí en donde se le paga jugando cero minutos en el torneo. Los creadores de futbol como Lozano y Valdés en bajo nivel aún, arriba Alessio sin balones y el Mudo en las mismas. Aún así, si de la fecha FIFA no regresan lesionados, siento que se ve la luz al final del túnel, ya muy complicado pelear los cuatro primeros lugares de la tabla pero sí veo al Santos en el repechaje y pues de ahí dios dirá. Estoy optimista en que el Huevo, Otero y Valdés subirán su nivel y que Preciado regresará y les ayudará en el cierre. Vamos a ver. Todo puede pasar aún. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste