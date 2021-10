ensayo sobre la cultura

EL ALMIRANTE DE LA MAR OCEANÍA

¿Qué hizo Colón? Toparse con una masa de tierra que supuso era Asia; y resultó ser un nuevo continente, hasta entonces desconocidos por los europeos, los africanos y los propios asiáticos. En segundo lugar, conquistó el mar Atlántico que nadie se había atrevido a surcar; a excepción de los vikingos, quienes se supone llegaron a América del norte, pero que a nadie se lo dijeron. Más que ser un científico era un marinero a quien le gustaban las aventuras y que tenía mucha imaginación. Fue capaz de contagiar de sus ideas a ciertas personas para que lo apoyaran aunque poco pudo defenderse frente a los intelectuales de su tiempo quienes solo creían en la ciencia y en la filosofía y La verdades bíblicas, las razones del marinero no les convencían.

Colón tiene mucha confianza en sí mismo; lo cual se puede traducir en su gran soberbia lo que hizo difícil su relación con los demás. Tiene sus grandes pecados como quitarle el mérito a Rodrigo de Triana de haber divisado por primera vez tierra, para adjudicárselo a sí mismo. Otro pecado que no le perdonan es el haber sido el primero en llevar indios a España para venderlos como esclavo y poder resarcirse de algún modo de sus pérdidas. El tercer pecado es el no haber sido un buen gobernante; pero sin embargo, fue un excelente explorador quien a final de cuentas no tuvo la gran suerte de dar con el magnífico descubrimiento de las grandes minas de oro, estando muy cerca de hacerlo.

Colón acostumbraba a exigir mucho por lo que hacía y al final de cuentas no obtuvo lo que se le prometió; siempre los políticos y los comerciantes son los amos de la baraja y los únicos que pueden ganar. No quedó en la calle, con lo que obtuvo vivieron dos generaciones de su familia.

A Colón se le culpa por la entrada de los europeos a este continente, con los desastrosos resultados de acabar con las culturas antiguas y la gran aniquilación de seres humanos. Los culpan de traer las enfermedades (¿Quién trajo el COVID?) Lo culpan porque los españoles se apropiaron de tierras que no le pertenecían, aunque se les hubiera otorgado el papa.

Lo hicieron caer en el olvido durante mucho tiempo, hasta que fue rescatada su memoria en el siglo XIX.

Lo que se les olvida es que con la hazaña Colón la humanidad se da cuenta de que su mundo no es plano, sino redondo; que se puede llegar a oriente viajando hacia occidente. Que existía todo un territorio desconocido que superaba por mucho las dimensiones de Europa, y que en esos lugares existían personas y riquezas, por supuesto; Aún así, no supieran apreciar las posibilidades de América. Su único interés fueron los metales para gastarlos en guerras que no dieron resultado alguno.

Salimos de la edad media y entramos al renacimiento. La humanidad defendió su derecho a pensar, a pesar de las instituciones de la corona y de la iglesia, como la santa inquisición, que quisieron impedirlo. La ciencia evolucionó y comenzó a ver más lejos.

No todos los que hacen historia son santos y no los podemos juzgar como tales. Son hombres que vencen adversidades y el producto de sus esfuerzos los disfruta la humanidad. Por eso valen sus proezas.

Mucho de los pecados que achacan a los españoles ya eran cometidos por los pueblos indígenas, con creces. El sacrificio humano como centro de una religión promovida por Tlacaelel ya quiere decir mucho. Las guerras floridas. El buen salvaje jamás existió.

Lo que hizo Colón parte la historia: antes de y después de. Muy pocos se pueden contar entre los personajes que hacen eso; para bien, o para mal. Los que heredamos los beneficios hemos disfrutado de un territorio que nos ha sido grato y de una cultura que es de las más ricas del mundo en todas sus manifestaciones. Lo español y lo indígena está en nuestra sangre. No aniquilamos al indígena como hicieron los ingleses.

El México actual es producto de la conquista española; eso es un hecho histórico que nadie puede cambiar. Si alguien está traumado por ello que visite al siquiatra.

Habrá que contar su historia.

Sin Colón, en estas tierras no se llega a conocer: La rueda, el animal de carga, el puerco, el caballo, las armas de fuego, desgraciadamente, los avances científicos de la humanidad.

Europa no hubiera conocido el tabaco, el aguacate, el chile, la hamaca, el pan de casabe, la papa que en un tiempo los salvó de la hambruna y muchas cosas más.