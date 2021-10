Vacunación de los migrantes se detiene en Saltillo

La Casa del Migrante informó que debido a que no se tienen los medios para trasladar a migrantes a los puntos de vacunación contra COVID-19, así como existe un desabasto de las dosis, se ha dejado de insistir al Gobierno Federal que destine el inmunológico para este grupo, por lo que será más delante que se insista de nuevo en este punto.

Alberto Xicoténcatl, director del albergue, informó que por mandato se dice que en México cualquier persona puede acceder a la vacuna por COVID-19, no obstante, resaltó que al menos en Saltillo hay un desabasto de vacunas para los mismos ciudadanos.

"Nosotros no hemos llevado a los migrantes porque no tenemos la forma de transportarles y nos hemos percatado de las deficiencias que tiene la federación. El número de vacunas que han sido enviadas a Coahuila no han sido suficientes", dijo.

Resaltó que muchas de las personas que llegan a la Casa del Migrante se han vacunado en México y Tapachula, Chiapas, donde ha habido mayores cantidades de vacunas.

Explicó que por lo anterior se ha dejado de insistir en la vacunación de esta población en la entidad.

Destacó que además otro de los factores que impide esta posibilidad es el tiempo, pues la mayoría de los migrantes van de paso.

"Tampoco es que tengan el tiempo necesario mínimo para ponerse la vacuna y al menos desde Casa el Migrante no los hemos podido llevar por ese tipo de razones, sin embargo, a nivel federal, cualquier tipo de personas tiene la posibilidad de acceder a ésta", destacó.

La secretaría de Bienestar en Coahuila inicio la vacunación de personas de 30 a 39 años de edad. Con ello se concluye la inmunización de este grupo de edad en Saltillo.

Está vacunación arrancó el lunes en 5 puntos diferentes para los trabajadores de las diferentes empresas en la ciudad.

En el caso de este grupo de edad la vacunación llega 3 meses después de la aplicación de la primera dosis. La secretaría de salud en México establece como plazo 12 semanas entre la primera y segunda dosis, es decir esto se aplicó en la fecha límite.

De acuerdo a información de la secretaría de bienestar a cargo de Reyes flores Hurtado fueron los trabajadores de las empresas general motors, daimler, yanfeng, turck, y magna los que recibieron la vacuna de la farmacéutica astrazeneca.

BAJAN CONTAGIOS

El estado de Coahuila inicio esta semana con una baja en el registro de casos Covid. Al corte del lunes se contabilizaron 57 nuevos casos y 3 defunciones punto esta es una de las cifras más bajas en los últimos dos meses.

Cabe recordar que desde el mes de agosto Coahuila registrada cientos de casos diarios así como decenas de muertos por este virus.

Actualmente Coahuila se encuentra en semáforo epidemiológico amarillo. Y de los 57 nuevos casos 24 son de Saltillo, 16 de Torreón 4 de San Pedro 3D Monclova 2 de Matamoros y uno de Acuña Cuatro ciénegas, Francisco i Madero, frontera, Ramos Arizpe, Sabinas San Buenaventura y viesca.

En cuanto a las defunciones una corresponde al municipio de Múzquiz punto un hombre de 62 años. El segundo caso es de Saltillo, una mujer de 65 años. Y el tercer fallecimiento se registró en el municipio de Torreón, una mujer de 74 años de edad.