Miguel de la Cruz, una vida entregada al periodismo cultural en México

Son más de treinta años los que respaldan la labor de Miguel de la Cruz dentro del periodismo cultural en México. Sus credenciales registran la cobertura de los festivales de cine, ferias de libros, muestras pictóricas e inauguraciones más importantes del país y del resto del mundo. Todo esto resultó ingrediente para que al periodista le sea otorgado el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Fiel a su filosofía, Miguel de la Cruz cubrió la pasada edición de la Feria Internacional del Libro Coahuila, celebrada en el Centro Cultural Universitario de Arteaga. En ese evento también participó el viernes 24 de septiembre como ponente en la mesa Televisión Cultural y Edición Frente al COVID-19.

Un día después, al arribar a un hotel en Saltillo tras la presentación de la novela Somoza (2021) de la escritora Ligia Urroz, Miguel pausó por un momento sus labores periodísticas y compartió sus palabras a la grabadora de El Siglo de Torreón, en una conversación que indagó en el periodismo cultural y arrojó reflexiones sobre el reconocimiento que recibirá en la Perla Tapatía.

El origen

Miguel de la Cruz ingresó al periodismo en una época donde la tecnología era representada por teléfonos de disco y máquinas de escribir. Las oficinas no eran pobladas por computadoras y la revolución digital de los medios de comunicación se divisaba a distancia. Respecto a su incursión en el ejercicio cultural, indicó que fue la fuente quien lo encontró y no al contrario.

Su inicio se remonta a la universidad, a esa época donde debía cubrir su servicio social. Hasta ese momento, Miguel no había pensado cómo ni dónde cumplir con tal requisito, hasta que una amiga le propuso ingresar a Inmevisión (hoy TV Azteca).

“Cuando llego se trataba del programa de los 64 Millones, un programa de pregunta y respuesta sobre temas específicos: deportivos, periodísticos, de espectáculos, de arte, pero tenia que ver con cultivar un conocimiento. Era, en un sentido estricto, un programa de corte cultural”.

De la Cruz comenzó a laborar como asistente de producción y tiempo después, otra amiga, que ya trabajaba en el canal, fue nexo para que se contactara con un productor del noticiario cultural de Canal Once. Era 1989 y así se trazó su recorrido.

“Nunca lo busqué. Incluso yo les digo que soy el caso más insólito para haber arrancado en la fuente, porque a mi edad muchos compañeros míos tenían la costumbre de juntar una lana, alquilar un camión e irse al Cervantino. Yo no sabía qué era el Cervantino y no me avergüenza, porque creo que es la realidad de muchos. Hasta que una vez le pregunté a un amigo: ‘Oye, dicen que van y vienen al Cervantino y no sé lo que es’, y él fue quien me explico qué era. Entonces, no hay prueba más contundente que eso sobre que yo no buscaba la cultura y me encontró”.

Además, Miguel de la Cruz es coordinador del club de lectura #LeoConElOnce, el cual convoca a leer un libro completo cada 15 días. También está al frente de la sección cultural en ese mismo canal.

Homenaje inesperado

Pese a su amplia trayectoria, Miguel de la Cruz nunca se imaginó que algún día sería el rostro dela FIL Guadalajara y su homenaje de periodismo cultural. La noticia lo abordó en casa, en compañía de su esposa e hija, a punto de sacar a pasear a su mascota. Mientras su familia bajaba al estacionamiento del edificio, un número ajeno a la Ciudad de México hizo vibrar a su teléfono celular. El periodista contestó y la voz de la editora Marisol Schulz Manaut emergió por la bocina telefónica para darle la buena noticia.

“No me imagine nada todavía, porque con ellos entramos en contactos por las conferencias que hacen, donde llevan a la prensa o pedir entrevistas: ‘Así, en frío, así como va, eres el Premio Benitez, ¿cómo te sientes?’. No ni me preguntes, es tremendo”.

Inmediatamente, De la Cruz proyecto en su mente a algunos de los rostros que han sido reconocidos con tal condecoración: José Emilio Pacheco, Elena Poniatowksa, Fernando Savater, Vicente Leñero, Cristina Pacheco o el propio Fernando Benítez. Su primera impresión fue: “No quepo en el premio”.

“Después todas las respuestas y las voces de la gente me hicieron ver que la FIL Guadalajara me estaba haciendo un reconocimiento como no lo había hecho antes […] A mí me alcanza el premio sin libro publicado, sin haber ingresado a una institución académica, si haber dirigido un suplemento o una editorial ni estar al frente de una columna famosísima. Dices entonces ¿qué hecho? Pues estoy en la talacha. Así como me viste ahorita me puedes ver cualquier día, dentro o fuera de cuadro. Y entonces da doble gusto”.

Miguel de la Cruz recibirá el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez el domingo 5 de diciembre a las 16:00 horas, en el auditorio Juan Rulfo de la Expo Guadalajara. La feria del libro más importante de Iberoamérica se realizará del 27 de noviembre al 5 de diciembre.