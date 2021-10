Desabasto de vacunas, desalentó exigencia a Gobierno Federal para vacunación de migrantes

La Casa del Migrante informó que debido a que no se tienen los medios para trasladar a migrantes a los puntos de vacunación contra COVID-19, así como existe un desabasto de las dosis, se ha dejado de insistir al Gobierno Federal que destine el inmunológico para este grupo, por lo que será más delante que se insista de nuevo en este punto.

Alberto Xicoténcatl, director del albergue, informó que por mandato se dice que en México cualquier persona puede acceder a la vacuna por COVID-19, no obstante, resaltó que al menos en Saltillo hay un desabasto de vacunas para los mismos ciudadanos.

“Nosotros no hemos llevado a los migrantes porque no tenemos la forma de transportarles y nos hemos percatado de las deficiencias que tiene la federación. El número de vacunas que han sido enviadas a Coahuila no han sido suficientes”, dijo.

Resaltó que muchas de las personas que llegan a la Casa del Migrante se han vacunado en México y Tapachula, Chiapas, donde ha habido mayores cantidades de vacunas.

Explicó que por lo anterior se ha dejado de insistir en la vacunación de esta población en la entidad.

Destacó que además otro de los factores que impide esta posibilidad es el tiempo, pues la mayoría de los migrantes van de paso.

“Tampoco es que tengan el tiempo necesario mínimo para ponerse la vacuna y al menos desde Casa el Migrante no los hemos podido llevar por ese tipo de razones, sin embargo, a nivel federal, cualquier tipo de personas tiene la posibilidad de acceder a ésta”, destacó