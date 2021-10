AMLO no entregará la Medalla Belisario Domínguez en el Senado

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no asistirá este jueves al Senado a la ceremonia de condecoración de la Medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez, pues aseguró que la senadora del PAN, Lilly Téllez convocó a que le falten al respeto.

Al encabezar su conferencia de prensa matutina en el Auditorio de la Escuela Militar de Sargentos, el mandatario federal difundió una carta que envió a la senadora Ifigenia Martínez y donde informa de su decisión de no asistir a la ceremonia, por lo que será Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), quien asistirá en su representación.

"Me dio mucho, mucho gusto el que le hayan dado la medalla Belisario Domínguez a la maestra Ifigenia Martínez, la mando a felicitar porque le van a entregar su medalla el jueves y le mandé una carta porque no voy a asistir, porque una legisladora convocó a que me falten al respeto ahí en el Senado".

En la misiva enviada, el presidente López Obrador destacó que Ifigenia Martínez, junto con Muñoz Ledo, y Cuauhtémoc Cárdenas, fundaron la Corriente Democrática en el PRI, que "condujo a lo que es en la actualidad la cuarta transformación de la vida pública del país".

"Tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia, porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte al respeto, y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude a la élite del poder económico y político ni a sus empleados y sus voceros".

"Además maestra, le cuento, aquí entre nos -pero no se ría – como le imagino: están muy enojados porque se está cumpliendo el apotegma juarista de que 'el triunfo de la reacción es moralmente imposible'. Le mando un abrazo, soy el Andrés Manuel de siempre que le quiere mucho".

Al preguntarle qué legisladora había convocado a que se le faltara al respeto, el titular del Ejecutivo federal respondió: "Lilly Téllez".

"Claro, tiene todo su derecho a manifestarse y expresarse, pero yo también no puedo exponer la investidura presidencial y no voy a ir a que se me falte al respeto y se haga un escándalo, imagínense, pero que necesidad", agregó.