Quienes voten contra la reforma eléctrica serán exhibidos, advierte AMLO

Al asegurar que "no va a haber anonimato", el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los legisladores que quienes voten en contra de su incitativa de reforma constitucional en materia eléctrica serán dados a conocer en sus mañaneras, pues afirmó que su gobierno "no es tapadera" y cada quien tiene que asumir su responsabilidad.

En conferencia de prensa matutina en el Auditorio de la Escuela Militar de Sargentos, el titular del Ejecutivo federal manifestó que su iniciativa de reforma energética busca garantizar que haya precios bajos en la energía eléctrica y se beneficiará a toda la población, incluidos empresarios, pues indicó que "¿cómo vamos a industrializar el país con energía eléctrica cara?"

"Aquí vamos a estar tratando el tema todos los días y de una vez les digo a los legisladores, no es amenaza ni mucho menos advertencia, nada más que no va a haber anonimato, aquí tenemos que dar la cara todos, porque se trata de los intereses de todos. No vayan a pensar que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va a enterar, si no somos tapaderas".

"Aquí cada quien va a asumir su responsabilidad", aseveró.