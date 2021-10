Ricardo Anaya comparece ante juez por presunto enriquecimiento ilícito y sobornos

Este lunes, la continuación de la audiencia inicial del excandidato presidencial Ricardo Anaya inició de manera virtual, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, después de las 9 de la mañana, según señalaron fuentes judiciales.

En la diligencia por videoconferencia están presentes de forma virtual el juez de control, el político del PAN y sus abogados.

Se prevé que este lunes, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia imputará a Ricardo Anaya por la comisión de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Anaya Cortés enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y de haber recibido sobornos por 6.8 millones de pesos de parte de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para aprobar la reforma energética.

'FREGAR A LA MALA'

Esta mañana, en un video en sus redes sociales el excandidato señaló que, con pruebas, ya demostró que las acusaciones en su contra "son absurdas y completamente falsas", pero sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una obsesión contra él, y se lo quieren "fregar a la mala".

Comparto el último capítulo de la serie. Demostré que las acusaciones son FALSAS y ABSURDAS. AMLO me quiere fregar a la mala. Hoy soy yo, pero mañana puedes ser tú o cualquiera que le estorbe a AMLO. No protestes por mí, protesta por ti, por tus hijos, por nuestra democracia. pic.twitter.com/0dllZEDNeK — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) October 4, 2021

"Ha quedado clarísimo que López Obrador me quiere fregar a la mala. Demostré, con los documentos que ellos mismos me dieron, que cambiaron la fecha de la declaración de Lozoya. Demostré que no era diputado en ese tiempo, demostré que no estuve en la Cámara de Diputados, demostré que el ayudante de Lozoya tampoco estuvo ahí; demostré que los brasileños ya confesaron que el dinero lo dieron al corrupto de Lozoya, como un soborno para que les asignaran la ampliación de la Refinería de Tula. Demostré, con el estado de cuenta, que Lozoya no repartió el dinero; demostré que un antiguo socio de Lozoya tiene el dinero y que López Obrador les está permitiendo quedárselo", aseguró.