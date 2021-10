Mono irrumpe en el bar de un aeropuerto y bebe un poco juego

Un mono fue grabado cuando irrumpió en el bar de un aeropuerto y comenzó a beber jugo mientras estaba sentado en la barra.

El suceso fue captado en el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, ubicado en Nueva Delhi, India, cuando un mono ingresó a una sala de espera 'VIP' y postró sobre la barra para beber un jugo de frutas desde un envase de cartón.

Varias personas se detuvieron a observar y a grabar el pequeño animal mientras que otros parecían indiferentes ante la presencia del inusual invitado en la exclusiva área de espera.

El portal The Indian Express reportó que el el mono fue rescatado momentos después y ninguna persona fue herida por este y hasta el momento no se ha confirmado el paradero del animal, pues el aeropuerto no se ha pronunciado oficialmente sobre el asunto.

WATCH: A monkey entered the VIP lounge at #Delhi’s IGI Airport earlier this evening. Namdev Kadam pic.twitter.com/LKva3tLG4c — The Indian Express (@IndianExpress) October 1, 2021