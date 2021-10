Video de avión atascado debajo de un puente peatonal en plena autopista se vuelve viral

El video de un avión que quedó atorado debajo de un puente peatonal en plena autopista se ha vuelto viral en redes sociales por lo inusual de la situación.

El percance ocurrió en Dehli, India, cuando un avión sin alas marcado con el logo de la aerolínea Air India se quedó atorado debajo de un puente peatonal ubicado afuera del aeropuerto de la ciudad porque estaba siendo transportado hacia nuevo dueño tras haber sido vendido por la compañía.

Varios testigos tomaron video del fuselaje inmóvil debajo de la estructura mientras decenas de vehículos transitan al lado de éste, con un aparente flujo de tráfico ininterrumpido a pesar del gran tamaño de la aeronave.

La compañía Air India lanzó un comunicado en donde declaró que el avión ya no les pertenecía debido a que es un modelo viejo y se atascó en el puente mientras estaba siendo retirado del aeropuerto para ser transportado hacia su nuevo dueño, informó el portal The Times Of India.