La Columna de Rosell

Siempre resulta chocante escribir sobre un tema del cual uno desconoce su desenlace. Escribo esto unas horas antes del partido entre Santos Laguna y Mazatlán (la columna se publica los domingos como algunos saben) pero para lo que quiero dejar en claro no me importa. Lo que pasó en el Corona ayer por la noche no afecta un ápice mi percepción en cuanto a la permanencia como entrenador del señor Guillermo Almada. Gane o pierda (otro empate ya no por favor) el uruguayo para mí, debe de continuar el mayor tiempo posible con los Guerreros. Es más, para su servidor el posible cese de Almada ni siquiera debe de ser tema a debatir.

Es el director técnico ideal para lo que pretende Santos y Orlegi Sports, con él, el lema de Santos Laguna se expande de "Ganar Sirviendo" a "Ganar Sirviendo y Formando". Debutar futbolistas solo para embellecer el currículum no va con él, Almada debuta chavitos y los provee de lo necesario para su crecimiento, minutos en cancha, incluso les da titularidad sobre veteranos consagrados. Al final del torneo si Almada no fue capaz de al menos guiar a sus muchachos a clasificar al repechaje, que significa ser trece o peor, yo sería el primero en pedir que se encendieran las alarmas y tratar la situación como una autentica crisis, pero, aun así, mantengo a Guillermo en el timón y le damos una sacudida al plantel. ¿Quieren hablar de cuestionar la continuidad del entrenador? Mejor hablemos de la continuidad para el próximo torneo de, Isijara, Preciado, Orrantia, Ibargüen, Jeraldino, Govea, Rodríguez, Lajud y Andrade, son un chorro de futbolistas que no han aportado nada trascendental. ¿Merecen ellos seguir con el equipo? Sé perfectamente que siempre es mejor echar a uno que a diez, pero esta regla aquí si debe de tener la excepción y esta se llama Guillermo Almada, ¡por Dios! El tipo es una joya, no solo se adapta con lo que le dan si no siempre intentando honrar la esencia del juego, donde sea y contra quien sea. Algunos ya lo tildan de ingenuo por siempre intentar ofender al rival con el balón, que no varía sus planteamientos, que se ofrece al rival para que lo liquiden con contragolpes, que ya debería de cambiar y ser más calculador y cauteloso. ¿Saben qué? ¡Váyanse al demonio! En este mundo donde al parecer los goles pasan a segundo o tercer término, viene Almada a intentar (a veces con éxito a veces sin él) ir al fundamento del juego, meter más goles que el rival, pero los entrenadores rivales agazapan a sus hombres y cada vez sacan mejores resultados contra Santos jugando de esa manera, es deslucido pero es efectivo y sobre todo legal. Y lo de siempre, si un sistema de juego no viene acompañado por resultados la prensa (no tanto los aficionados) cuestiona, perdiendo de vista las condiciones con las que se trabaja y sobre todo la calidad y potencia de cinco equipos con los cuales hay que competir de igual a igual. Aun sabiendo que están por encima del resto en cuanto a recursos, incluso en Monterrey hablaban en broma (espero) que bien podrían formar una Súper Liga compitiendo con los mejores de Sudamérica, estos son: América, Cruz Azul, Rayados, Tigres y León. Siempre favoritos por sus exuberantes nóminas. Santos Laguna ya tiene un gran entrenador, no le busquen más, ahí el asunto está resuelto. Esperemos que jugadores en franca baja de juego la recuperen y los que están adormecidos despierten, todavía hay tiempo para remontar posiciones y llegar a las primeras ocho para buscar mínimo jugar la muerte súbita en casa. Comprendo la molestia de ver a los laguneros rezagados en la tabla, pero de veras aquilatemos la clase de entrenador que tenemos y confiemos en que encontrará la solución para regresar al subcampeón a su gran forma y vuelva a meterse a la liguilla. De lo contrario a citar a junta para planear el siguiente torneo, pero siempre con Almada sentado en la mesa. [email protected] 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste