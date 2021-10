la columna del perro

LOS 4 PODERES

En estos tiempos actuales tan precipitados, tan a la carrera, tan faltos de valores donde nos rebasa la información, en donde antes de comprobar la veracidad de los hechos que leemos y nos cuentan las redes sociales los estamos reenviando, ya que se es más importante ser conocido por cualquier cosa sin importar si es verdad o mentira, o si esto difama a una persona, institución, creencia religiosa o familia.

Debemos hacer un alto de cuando en cuando, abstraernos y seguir la vida, recomenzando una y otra vez después de las innumerables caídas y tropiezos que tenemos durante esta incierta azarosa y por demás irregular aventura que es la vida.

Para esto debemos encarar el presente que nos golpea una y otra vez, empoderarnos y otorgarnos a nosotros mismos redundando en la palabra los siguientes "cuatro poderes".

1.- Entender que la vida es cómo es… muchas veces injusta, nunca será como nosotros creemos, como nosotros pensamos o necesitamos.

2.- Tratar de mostrar no solo fortaleza… sino el mejor de los ánimos y poner la mejor cara, pues las cosas suelen pasar de todos modos, de nosotros depende tomarlas tristes o sombríamente y no verlas necesariamente como un agravio personal, así como dice el refrán "al mal tiempo buena cara."

3.- Aceptar los cambios repentinos y bruscos de nuestra realidad… ya que si tenemos disposición superaremos en la medida de lo posible, circunstancias adversas que de repente vivimos. Para esto se requiere de calma de ser objetivos y prácticos, pues los errores y las pruebas difíciles que nos manda Dios, solemos no entenderlas y pensar ¿porque a mí? ¿Por qué yo? En lugar de convertir a esos grandes tropiezos, en nuestros más difíciles maestros, que no enseñarán a salir más fuertes de los problemas y lograr superarlos de la mejor manera posible.

Y pensar con la mejor de las actitudes, si no lloré cuando me estaba yendo bien, ¿por qué voy llorar cuando me está yendo mal? Pues muchas veces se pierde para ganar.

4.- Esta es la más demandante… pues es el perdón, porque para yo poder perdonar a algo o alguien al primero que debo perdonar es a mí, esto es por demás difícil pues solemos pensar que nosotros no hacemos las cosas mal y si las hacemos no es con mala intención, por lo tanto no puedo perdonar a quien se equivocó, me hirió, se burló, me robó, me difamó, no me ayudó, no se acordó de mí, no fue justo o equitativo, se le olvidó que le ayudé, etc.

Entonces en la medida que asumimos que somos imperfectos, sabremos que nosotros nos equivocamos constantemente, por tanto nos debemos perdonar sin pretexto y una vez que lo logremos podemos perdonar a todo y a todos, pues de no hacerlo corremos el riesgo de pertenecerle a quien no hemos perdonado, y una y otra vez sufriremos al recordar y volver a vivir ese agravio supuesto o verdadero.

Si nos permitimos pues vivir resistir y superar estos cuatro obstáculos.

Tendremos "cuatro poderes" que son los que tienen todos los seres vivos en este planeta y que la especie humana en su soberbia les llama animales. Los animales viven intensamente solo el día de hoy, solo el presente, solo el aquí y el ahora, sin pensar en el mañana, en el ¿cuánto tengo? en lo ¿que soy yo?, ni en el ¿cuánto viviré?

Seamos pues prácticos, pues es la actitud que tomemos ante las circunstancias lo que nos hará diferentes.

No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar que nuestra vida cambie para bien.

Debemos levantarnos por la mañana con la mejor de las actitudes, viviendo solo por hoy y lo que no podemos cambiar a pesar de haberlo intentado hagamos lo que los ríos "el agua para que no se estanque déjala correr "

Y ahora para terminar una gota de filosofía: EN ESTA VIDA E SIDO CHALAN DE TODO, Y MAESTRO DE NADA.