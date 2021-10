Cáncer de Fernando Landeros se encuentra en remisión

En enero de este año, Fernando Landeros, presidente de Fundación Teleton, habló de un tema que a muchos nos consternó, pues reveló que el cáncer que le diagnosticaron en 2013 había regresado pese a que en 2018 lo sometieron a una operación.

Conocido cariñosamente como "Chobi" y esposo de Paola Albarrán, con quien tiene unos trillizos, reveló en entrevista que hace 15 días sus médicos especialistas le informaron que la enfermedad se encuentra en remisión.

"Afortunadamente hace 15 días me dijeron que ya mi cáncer estaba en remisión, lo cual me dio mucha alegría, todavía no me siento del todo bien, la pura verdad, pero me da mucha tranquilidad saber que hoy el cáncer está pasivo", contó Fernando. "¿De dónde sacas el ánimo con todo lo que haces y a toda la gente que ayudas?", le preguntamos, y respondió: "De Dios, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de toda la gente que amo".

Este jueves se llevó a cabo el torneo de golf a favor del Ballet Teletón, el cual, sirve de apoyo como terapia para todos los niños que forman parte de la fundación que encabeza Chobi Landeros. En este caso, es Paola Albarrán, su esposa, quien está al frente de este taller. También hubo una subasta de pinturas y otros artículos para la recaudación, entre ellos, dos playeras firmadas por Messi y Ronaldo.

"Muy contento y muy agradecido con todos los jugadores porque nos permiten salir adelante", dijo "Chobi" al finalizar el evento. "El Ballet Teletón es una terapia sensacional para todos los niños, especialmente las niñas, es un complemento increíble de sus terapias y entonces poder becar a más niñas en este taller es el objetivo de este torno".

Como cada año, el Teletón se llevará a cabo el próximo el 4 de diciembre a favor de todos los pequeñitos y sus familias que requieren tratamientos específicos.