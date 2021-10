Tras lluvias desaparecen 2 personas en Oaxaca

Dos personas permanecen en calidad de desaparecidas en el municipio de San Juan Mixtepec, Oaxaca luego de ser arrastradas por el agua de las intensas lluvias registradas este viernes en la zona.

Las autoridades señalaron que las lluvias ocasionaron el desbordamiento de un río, cuya fuerza arrastró a tres jóvenes que se dirigían en un vehículo a su comunidad, luego de regresar de San Juan Mixtepec.

Aunque uno de ellos ya fue localizado, hasta el mediodía de este sábado, dos siguen desaparecidos.

Los hechos ocurrieron cerca de las 18:00 horas de la tarde de este viernes, cuando los jóvenes intentaron cruzar un alcantarillado que soporta los vehículos para atravesar el río.

Puente en construcción

El lugar donde ocurrió el accidente es parte de un proyecto donde está planificada la construcción de un puente, para no poner en riesgo la vida de las personas de varias localidades.

El tramo carretero es un proyecto que conecta a Tezoatlán de Segura y Luna con San Martín Itunyoso, y que atraviesa a varias comunidades, entre ellas San Juan Diquiyú, Tezoatlán y Tinuma de Zaragoza.

Sin embargo, este tramo carretero no se ha concluido, por lo que este puente aún no existe. El proyecto fue aprobado para ejercerse en el gobierno del ex gobernador Gabino Cué, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007.

Entre otras afectaciones que han dejado las lluvias en los últimos días en la Mixteca, está la obstrucción del paso provisional en el puente Latino, en San Pedro Siniyuvi, donde varias comunidades han quedado incomunicadas; autoridades trabajan este fin de semana para reabrir el paso.

En tanto, se reportan deslaves en la carretera federal 125 entre los kilómetros 143 -140, entre Putla y la agencia de Gregorio Álvarez, y en el kilómetro 125 -170 en el municipio de Mesones Hidalgo.