Verdades y Rumores.

Nuestros subagentes, disfrazados de remendado chaleco antibalas, nos comentan que ya son varios los despistados ciudadanos que son detenidos por los muchachos de la Fiscalía de Durango en las hermanas repúblicas de Gómez Palacio y Lerdo, bajo el argumento de uso de un automóvil con placas sobrepuestas, hurto de vehículo y hasta terrorismo, quienes son llevados a la unidad de la vicefiscalía, luego de que les retiren el vehículo y les hagan una serie de multas que deben salir a pagar para poder recuperar la unidad, trámites que por supuesto pueden llevar días. El detalle es que por lo menos en tres casos durante la última semana la falta de los conductores ha sido comprar un automóvil seminuevo en la provincia de Coahuila, donde el propietario original les permite usar las placas luego de darlas de baja mientras el nuevo dueño hace los trámites pertinentes con las autoridades de Durango.

A decir de los subagentes, aunque hay una falla por parte de los conductores al no acudir a tiempo a los servicios de administración fiscal, el exceso de la fuerza por parte de los muchachos de la fiscalía se traduce en que varios de estos conductores, aunque no tienen antecedentes penales, son atemorizados con encontrarse en un enorme problema, por lo que no falta quien les sugiera la tradicional: “ayúdeme a ayudarle”. Por estos casos, cada vez son más las voces que se preguntan si estará enterada la jefaza de la fiscalía en la provincia de los alacranes, Ruth Medina Alemán, de las travesuras de sus muchachos, que entre otras cosas deberían estar investigando a los verdaderos delincuentes que han elevado los índices de inseguridad de ese lado del Nazas, en vez de estar cazando conducto.

*** Luego de que durante años las parchadas calles del Campestre de Torreón no recibieran mantenimiento por parte de la Junta Local de Mejoras, no faltaron los envidiosos ciudadanos que de inmediato pusieron el grito en el cielo haciendo referencia a que, por ser una colonia “fifí”, hasta concreto hidráulico les pusieran, como en el Paseo de las Flores, donde el Ayuntamiento de Torreón introdujo maquinaria pesada para levantar la calle completa y dejar la avenida como mesa de billar. A decir de los subagentes, la pavimentación en sí no fue lo que causó molestia en algunos sectores, sino que las calles de esta colonia no estaban ni tantito precedidas a las de la mayoría de colonias populares de la ciudad donde en vez de baches los conductores sortean a diario su transitar entre verdaderos cráteres, así como algunas avenidas principales que en cada venida de obispo reciben una leve recarpeteada de asfalto, pero ni de chiste una significativa intervención como la que ahora podrán disfrutar los vecinos de ese sector. Total, ni quién entienda al pueblo: malo si pavimentan; malo si no (entiéndase el sarcasmo).

*** Desde la “capirucha” del pan de pulque y el sarape, los intrigosos subagentes nos comentan que contra todo pronóstico, porque circularon rumores de que algunos se querían pasar de vivos, resulta que finalmente Coahuila supo mover sus piezas con estrategia y se salió con la suya al obtener buenas posiciones en San Lázaro en lo del reparto de las polémicas comisiones legislativas en las que hubo mucho estira y afloja. En suma, la provincia salió bien librada, ya que los becados… Perdón, los legisladores federales coahuilenses, no quedaron como meros integrantes sino como secretarios de las comisiones principales; claro, luego de la extinción del PRI en el panorama nacional, ni modo que no si son casi los únicos. Las aspiraciones del Palacio Rosa eran estar en Presupuesto, Hacienda, Trabajo y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, por la que anduvieron con todo durante la grilla. Así que quien se coló como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público fue el diputado influencer y tiktoker Jericó Abramo Masso, que será presidente de la Comisión sin importancia… Digo, de Turismo. Por cierto, en esta última a ver cómo le va, porque con eso de la desaparición de los Pueblos Mágicos para no darles ni un peso de presupuesto, y que el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, no más viene a Coahuila para disfrutar de la carne, los vinos coahuilenses y los dulces de Múzquiz, donde tiene a su familia política, pues el panorama no pinta bien. Y en el mismo entramado, la percepción de la gente y de muchos actores políticos es que finalmente el presidente nacional del partido en vías de extinción, “Alito” Moreno, y el tan cuestionado exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira hicieron alianza en la provincia, porque no faltó quién les recordara sus “interesantes” antecedentes.

*** Los que fueron citados al Congreso del Estado esta semana son los actuales responsables de las áreas financieras de los municipios de la provincia, para recibir información acerca de lo que se debe hacer y lo que no en la conformación de las Leyes de Ingresos para el 2022, por aquello de que hay que ver que no se les ocurra hacerles “travesuras” a los que se queden al frente de los Gobiernos entrantes. Más que capacitación, fue una lectura de cartilla para que todos los aumentos en impuestos, derechos y aprovechamientos no vayan más allá de lo que marcan los índices inflacionarios. Y como el 15 de octubre es la fecha para la presentación de estos paquetes, los legisladores domésticos de Coahuila quieren tener tiempo para detectar dónde y quiénes pretenden dejar amarrados de manos a sus sucesores, sobre todo en aquellos casos donde la administración municipal se vestirá tricolor, nomás para que batallen, así que las y los ediles electos deberán ponerse bien listos, porque una cosa es ser oposición o candidato, que para el fin es lo mismo, y otra es ser Gobierno y tener que asumir los reclamos ciudadanos un día sí y otro también.

*** Donde ya empezó a verse preocupación es en el Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, que todavía esperaba, hasta el último momento, que ayer viernes les confirmaran la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador para la reunión que él mismo anunció; sería el domingo 3 de octubre y en ella decidiría si se hace el proyecto Agua Saludable para La Laguna. Con mesas, sillas, mamparas y demás detalles, todo estaba listo, pero se reprogramó para entre el 10 y el 15 de octubre. Los subagentes, a quienes les gusta deambular por los rincones de las dependencias federales y entre los campiranos módulos de riego como el 03 de San Jacinto, que siguen armando grilla, nos dicen que a pesar de los ya muy pocos inconformes cada vez son más los sectores que se suman y apelan para que el proyecto inicie a la brevedad. Si bien es cierto que ya llegó parte de los grandes tubos y otros insumos para la obra, algunos han preferido tener prudencia antes de realizar cualquier anuncio de inicios de obras. Se sabe que hasta los gobernadores de Coahuila y Durango, así como otras asociaciones que apoyan la obra, se quedaron vestidos y preocupados, ya que está en riesgo una obra de gran trascendencia y de beneficio para la salud de los laguneros. Mención aparte, la fuerte inversión que representa se traduce en empleo para miles de necesitados, que en estas épocas de pandemia no son pocos. Según los subagentes, cada vez son más los enojados con los opositores al proyecto, quienes temen que en una de esas “el preciso” se enoje y se lleve el dinero al sureste del país, allá donde nadie se le opone, y los laguneros nos quedemos esperando trabajo y, lo más preocupante, tomando agua con arsénico, por el capricho de uno que otro.